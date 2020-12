Dennis – La minaccia di Natale: trama, trailer e cast del film

Dennis – La minaccia di Natale è il film che Italia 1 offre nel suo pomeriggio di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 16:05 ed è diretta da Ron Oliver. Il genere è commedia e il titolo originale è A Dennis the Menace Christmas.

La trama di Dennis – La minaccia di Natale ci parlainvece di un ragazzino di sei anni, un vero terromoto. Il suo compito questa volta è far sì che il vicino scorbutico George superi il suo odio atavico per le feste natalizie. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Dennis – La minaccia di Natale, la trama

Dennis ha solo sei anni e conosce già cosa vuol dire il bullismo. Alcuni ragazzini del quartiere infatti non fanno che prenderlo di mira, ma questo non lo distrae di certo da George. Il vicino di casa dal carattere ostile è la sua preda preferita, anche se sono vicini al Natale. Sapendo che Gorge odia questa festa, il bambino decide di fare di tutto per fargli cambiare idea con la complicità di alcuni amici. Organizzacosì delle iniziative che si trasformano come sempre in danni impensabili. Fra cui anche il fatto che George rivelerà a Dennis che in realtà Babbo Natale non esiste. La trama di Dennis – La minaccia di Natale ci rivela che in aiuto del bambino giungeranno anche tre Angeli del Natale passato, presente e futuro.

Dennis – La minaccia di Natale, il cast completo

Il cast di Dennis – La minaccia di Natale è guidato da Robert Wagner nei panni di George Wilson e dal giovane Maxwell Perry Cotton nel ruolo di Dennis Mitchell. Al loro fianco troviamo gli attori: Louise Fletcher (Martha Wilson); Kim Schraner (Alice Mitchell); George Newbern (Henry Mitchell); Jack Noseworthy (David Bratcher); Godfrey (Babbo Natale/l’Angelo Rob); Isaac Durnford (Jack Brarcher); China Anne McClain (Margaret); Jake Beale (Joey) e Heidi Hayes (Gina).