Il Volo, concerto speciale di Natale 2020: “Un momento complicato”

Il Volo si prepara all’evento speciale in occasione del Natale 2020: il trio di tenorini sarà protagonista di uno spazio inedito nel preserale di Rai 1 di oggi, venerdì 25 dicembre 2020.

“Un momento complicato”, ha detto di recente Ignazio Boschetto a Voi Mese, “perchè comincia ad essere tutto difficile, dal dover stare a casa al non poter lavorare”. Anche Il Volo infatti ha subito una grande battuta d’arresto a causa dell’emergenza sanitaria, come tutto il mondo dello spettacolo e non solo.

Il Volo, speciale di Natale 2020 su Rai 1

Il Volo è pronto per allietare il pubblico da casa a Natale 2020 grazie allo speciale del primo canale della Rai. Il trio di tenori si esibirà in Piazza Papa Pio XII a Roma, nonostante la pandemia. “Bello che ragazzi di 25 anni possano provare a dare un messaggio positivo”, ha detto Boschetto nell’intervista, “speriamo di poterne uscire presto”. In questa nuova occasione televisiva, i tre artisti si lanceranno nell’interpretazione inedita di Adeste Fideles, Astro del Ciel e Oh Holy Night. Per la prima volta la piazza capitolina si trasformerà in un palcoscenico televisivo, con alle spalle la Basilica di San Pietro.

“Tanti auguri di buon Natale”, scrive intanto Il Volo sui social, “e non dimenticate che questa sera canteremo insieme i classici del Natale”. Nonostante tutto, per Il Volo il periodo è più che roseo. Pochi giorni fa i tre artisti sono stati premiati dal Digital Journal per il live tenuto al Radio City Music Hall di New York lo scorso febbraio: un evento giudicato come Il Miglior Concerto dell’anno 2020 che si è svolto nello storico teatro.