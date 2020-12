Nemiche amiche: trama, trailer e cast del film

Nemiche amiche è il film che Tv8 propone per il suo primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 13:40 ed è diretta da Chris Columbus. Alla guida del cast troviamo Julia Roberts e Susan Sarandon. Il titolo originale è Stepmom.

La trama di Nemiche amiche ci parla di una rivalità fra donne, che si ritrovano alla fine a condividere drammi e difficoltà. Fino a mettere da parte ogni battaglia per il bene della famiglia. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Nemiche amiche, la trama

Jackie gestisce con estrema precisione la sua vita professionale e da mamma: sa tutto di Anna e Ben, i due figli nati dal suo matrimonio con Luke. Quest’ultimo però ha voltato pagina da tempo e ha trovato in Isabel, una fotografa, la sua nuova compagna. Per Jackie è impensabile riuscire ad andare d’accordo con Isabel, troppo diversa da lei e forse anche per via del salto generazionale che le divide. Anche Anna, di riflesso, non vede nella fotografa un’amica ma una rivale da sconfiggere.

La situazione peggiora quando Luke annuncia di voler sposare Isabel e i drammi non possono che aumentare. Jackie infatti scopre di avere un tumore e all’inizio decide di tenere tutto nascosto alla sua famiglia. Per riuscire a gestire i figli dovrà affidarsi per forza all’ultima persona a cui avrebbe mai chiesto aiuto: Isabel. La trama di Nemiche amiche ci rivela che le due donne riusciranno alla fine a mettere da parte le tensioni, mentre l’intera famiglia affronta lo spettro della morte.

Nemiche amiche, il cast completo

Il cast di Nemiche amiche è guidato da Julia Roberts, nei panni di Isabel, e Susan Sarandon, in quelli di Jackie. Al loro fianco troviamo Ed Harris nel ruolo di Luke Harrison e Jena Malone per il personaggio di Anna Harrison. Al loro fianco troviamo inoltre gli attori Liam Aiken (Ben Harrison); Andre Blake (Cooper); Darrell Larson (Duncan Samuel); Lynn Whitfield (dottoressa Sweikert) e Mary Louise Wilson (signora Franklin).