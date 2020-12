Qui e Adesso torna a Natale 2020 dopo lo stop

Qui e Adesso è pronto per ritornare: il programma di Massimo Ranieri è andato in pausa per una settimana, dopo lo slittamento iniziale. Lo show verrà trasmesso oggi, venerdì 25 dicembre 2020, proprio in occasione del Natale. Appuntamento quindi per la prima serata di Rai 3, che sancirà il via della terza puntata.

Qui e Adesso porta sul piccolo schermo la bravura di Ranieri, che negli anni ha già avuto modo di farsi conoscere anche in qualità di conduttore. “Il suo successo continua non solo per ragioni tecniche”, ha detto Alessandro Cecchi Paone, “sia lui che Raffaella sono profondamente e veramente umani”.

Qui e Adesso, la terza puntata a Natale 2020

Sarà un momento speciale per Qui e Adesso, che trasmetterà la sua terza puntata proprio in occasione della festa più attesa dell’anno. Il cantautore ha già ricevuto diversi apprezzamenti per questo suo nuovo lavoro, che unisce il mondo della musica a quello di tutti gli altri settori dello spettacolo. Fra i tanti a lodare la sua opera troviamo Cecchi Paone, che si è espresso in modo più che positivo nella sua rubrica su NuovoTv. Il giornalista ha accostato Massimo Ranieri a Raffaella Carrà, altra icona del piccolo schermo italiano. “Sono entrambi artisti di una volta”, ha sottolineato, “reduci di una stagione passata che ormai si contano sulla punta di una mano”.

Massimo Ranieri è un ottimo padrone di casa e potrebbe essere proprio questo il segreto del suo successo. “Adoro quando canta”, ha detto poco tempo fa Maurizio Costanzo su Nuovo, “sembra essere un banco di prova per Sanremo 2021. Sarebbe interessante vedere come lo affronterebbe”. Sono in tanti in effetti a chiedersi se l’artista prenderà mai il volo e approderà sul palco dell’Ariston, fra i più ambiti da chi parla di musica. Il suo merito? La capacità di interpretare le canzoni in modo teatrale, riuscendo a rendere noti anche i brani passati in secondo piano agli occhi del grande pubblico.