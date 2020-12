Santo del giorno 25 Dicembre: chi era Santo Natale

Natale del signore, il 25 Dicembre, oggi, si celebra la nascita di Cristo.

Nasce 2000 anni fa a Betlemme, un remoto villaggio della Terra d’Israele. Il suo nome è Gesù. Durante i primi trent’anni della sua esistenza, partecipa alla vita e al lavoro quotidiano di una famiglia normale. Quindi, per tre anni, annuncia al popolo gli insegnamenti di Dio, guarisce i malati; sceglie dei collaboratori, ai quali affida l’incarico di continuare la sua opera. Viene condannato a morte, ma dopo tre giorni è risorto. Tutto agli occhi di Dio siamo fondamentali.

La nascita di Cristo viene così raccontata dal Vangelo: « Essendo uscito in quei giorni un editto di Cesare Augusto, che ordinava il censimento di tutto l’impero, anche gli Ebrei dovettero andare nella loro città di origine per dare il loro nome. Giuseppe, essendo della regale stirpe di Davide, si recò con Maria in Betlemme, sua città nativa; essi erano poveri, non trovarono chi li accogliesse e furono costretti a riparare in una capanna. Quivi Maria diede alla luce e strinse al seno il divin Figlio, l’avvolse in poveri pannolini e l’adorò ».

Il figlio di Dio si era fatto Uomo per salvare l’Umanità intera.

PREGHIERA

O Santo Bambino Gesù,

che diffondi le tue grazie su chi ti invoca,

volgi i tuoi occhi a noi,

prostrati innanzi alla tua santa immagine,

e ascolta la nostra preghiera.

Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi

che confidano nel tuo divin Cuore.

Stendi su di essi la tua mano onnipotente,

e soccorri alle loro necessità.

Stendila sui bambini, per proteggerli;

sulle famiglie, per custodirne l’unità e l’amore;

sugli infermi, per guarirli e santificarne le pene;

sugli afflitti, per consolarli;

sui peccatori, per trarli alla luce della tua grazia;

su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria,

invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto.

Stendila ancora su di noi, per benedirci.

Concedi, o piccolo Re,

i tesori della tua misericordia e della tua pace

al mondo intero,

e conservaci ora e sempre

nella grazia del tuo amore. Amen.