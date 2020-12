Il Ciclone: trama, trailer e cast del film con Leonardo Pieraccioni

Il Ciclone è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, sabato 26 dicembre 2020. La pellicola verrà trasmessa attorno alle 21:41 ed è diretta da Leonardo Pieraccioni, alla guida del cast. Il genere è commedia e sentimentale.

La trama de Il Ciclone ci racconta la storia di un amore tormentato nato per caso. Levante è infatti insoddisfatto della sua vita in una città di provincia, dove lavora come contabile. Tutto cambia quando un incidente fortuito gli permette di incontrare Caterina. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Il Ciclone, la trama

Levante Quarini vive con la sua famiglia in un piccolo paese di provincia: tutto gli va stretto, a partire dal lavoro di contabile che svolge per quasi tutti i concittadini. Una sera un pullman che trasporta delle ballerine di flamenco sbaglia strada e finisce nel casolare del padre di Levante, credendo di raggiungere un agriturismo. Osvaldo accetta di ospirarli tutti, mentre Levante si innamora di Caterina, una ballerina che tuttavia è fidanzata con Alejandro. Quest’ultimo è un appassionato di caccia che non la degna di uno sguardo. Intanto la sorella di Levante, Selvaggia, prova un forte interesse per la ballerina Penelope. La trama de Il Ciclone ci rivela che Levante farà di tutto per far ingelosire Caterina, facendosi accompagnare da Carlina ad una cena di gruppo. La donna tuttavia finirà per farlo sprofondare nella vergogna.

Il Ciclone, il cast completo

Pieraccioni interpreta Levante Quarini, mentre Lorena Forteza presta il volto a Caterina De Cantar. Il cast de Il Ciclone si avvale anche della presenza di Massimo Ceccherini per il ruolo di Libero Quarini e Barbara Enrichi per quello di Selvaggia Quarini. Sono presenti inoltre gli attori: Sergio Forconi (Osvaldo Quarini); Alessandro Haber (Sergio Naldone); Paolo Hendel (Pippo); Tosca D’Aquino (Carlina); Benedetta Mazzini (Isabella); Natalia Estrada (Penelope); Ana Valeria Dini (Ines); Pilar Marin (Conchita); Mario Monicelli (Gino Quarini); Corinna Locastro (Maura); Gianni Ferreri (Gigi); Jerry Potenza (Lele); Patrizia Corti (Franca); Alessio Caruso (Alejandro) e Gianni Pellegrino (Nello).