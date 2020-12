La bresaola è cancerogena? Tutta la verità

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la bresaola, così come tutti i salumi, rientra tra gli alimenti cancerogeni di tipo 1.

Cosa comporta questo? Scopriamo insieme cosa è stato detto al riguardo.

La bresaola può essere cancerogena?

La bresaola è un salume tipico della Valtellina che si ottiene dall’essiccatura e stagionatura del filetto di manzo o bue. Ha un sapore per lo più dolce e un colore scuro e una consistenza morbida e filamentosa con un’aroma affumicato. Il suo tipico gusto è dato dal metodo di conservazione e stagionatura della carne. Infatti, la bresaola viene realizzata seguendo, ancora oggi, una tecnica molto antica la quale inizia con la scelta del taglio specifico e continua con la procedura in cui la carne viene messa sotto sale e fatta riposare per 15 giorni in salamoia. Infine la carne viene insaccata e fatta stagionare fino a 8 settimane. La stagionatura è la fase più importante che non deve mai essere inferiore a 4 settimane. Trattandosi di un prodotto molto ricercato e di qualità gli è stata conferita la certificazione IGP cioè l’indicazione geografica protetta che presenta tutte caratteristiche specifiche del prodotto e informazioni anche sul produttore. Il marchio IGP è sinonimo di garanzia e qualità, ma soprattutto di Made in Italy, per cui è preferibile acquistare prodotti certificati con questo marchio.

Valori nutrizionali

Dal punto di vista nutrizionale, sappiamo che 100 grammi di bresaola corrispondono a 150 calorie, 32 grammi di proteine e 2,6 grammi grassi. Inoltre, la bresaola contiene elementi come il ferro, il calcio, il fosforo, lo zinco, il rame e le vitamine del gruppo B.

La bresaola è un ottimo alimento da consumare se si fa sport perché permette di recuperare in breve tempo l’energia, in tal senso è bene mangiare un panino integrale con 50gr di bresaola per sentirsi subito più carichi e in forma.

Per quanto riguarda le controindicazioni, la bresaola contiene purtroppo un quantità di sale molto elevata (un po’ come tutti i salumi) motivo per cui non è consigliata a chi soffre di ipertensione oppure durante la gravidanza. Inoltre, le sostanze aromatiche aggiunte durante la stagionatura potrebbero scatenare una reazione allergica nei soggetti predisposti.