Barbara d’Urso fidanzata? Roberto Alessi, “Sono certo che c’è”

Barbara d’Urso e la sua vita sentimentale ritornano al centro dei riflettori della cronaca rosa nazionale. La conduttrice ha un fidanzato? Non è la prima volta che spuntano voci di corridoio e gossip e adesso è Roberto Alessi a dire la sua. Il direttore di Novella 2000 è infatti sicuro che al suo fianco ci sia qualcuno di speciale: “Sono certo che c’è”, ha dettoa Libero Quotidiano.

Barbara d’Urso avrebbe quindi un fidanzato. Un uomo che rimane nell’ombra e che non è mai comparso sui social della presentatrice. La diva di tanti programmi di Canale 5 infatti ha sempre mantenuto il silenzio assoluto sulla sua vita privata.

Barbara d’Urso fidanzata? Alessi lancia lo scoop “Sfugge”

Barbara d’Urso sarebbe quindi fidanzata, anche se non sappiamo con chi. “Non riesco a beccarla con il suo amore segreto”, ha detto Roberto Alessi in questi giorni, rivelando che la presentatrice avrebbe effettivamente un amore speciale. In passato, la d’Urso è stata ‘accoppiata’ con diversi volti noti e meno noti del piccolo schermo. Come Alberto Mezzetti, il 35enne di Viterbo che ha vinto l’edizione 15 del Grande Fratello. Un’annata condotta proprio da Barbarella e che ha visto l’ex gieffino dichiarare il proprio interesse nei suoi confronti in più di un’occasione.

Anche Alfonso Signorini del resto si è dichiarato sicuro poco tempo fa che Barbara d’Urso sia fidanzata. Quest’ultima ci ha ricamato sopra in diverse occasioni, sfruttando il gossip a proprio vantaggio e presentando di volta in volta Cristiano Malgioglio. “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei”, ha detto Carmelita tempo fa al settimanale Oggi, “ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori”.