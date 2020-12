Frasi sulla nostalgia – Dicembre è un mese nostalgico, sarà per il Natale, sarà per il freddo, o per tante altre cosa, ma è un mese che non piace a tutti.

Ognuno di noi ha una mancanza e purtroppo nei giorni in cui ci si trova tutte quelle mancanze si amplificano e la nostalgia la fa da padrona. Vediamo qualche frase sulla nostalgia.

Frasi sulla nostalgia: ecco le migliori di oggi 27 Dicembre