Le molteplici proprietà di questo olio sono incredibili! Provare per credere!

Noi essere umani si sa, con l’età che avanza molto spesso non accettiamo che il nostro corpo possa cambiare facendo trasparire i segni della vecchiaia. I più vanitosi tra noi, per evitare che ciò accada, decidono di porre rimedio ai segni dell’età utilizzando i più svariati prodotti anti-age. E voi, per la pelle del viso che olio utilizzate? Forse non lo sapete ancora ma per detergerla, per idratarla o per lenirla, da oggi, esiste un solo olio che è possibile utilizzare per tutte queste diverse situazioni. Si tratta di un olio veramente fantastico che usato sulla pelle apporterà diversi benefici. Quest’olio non è molto famoso, per esempio non è come quello di mandorle o di ricino, ma è molto usato in ambito fitoterapico. Ma qual è quest’olio dalle molteplici proprietà benefiche? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Di che olio stiamo parlando? Una volta provato non ne potrete più fare a meno!

L’olio di cui stiamo parlando che può essere utilizzato per tantissimo tipi di trattamenti estetici si chiama olio di iperico e viene ricavato dai fiori gialli della pianta. Questo olio ha tantissime proprietà straordinarie. Infatti viene utilizzato per trattare diversi disturbi delle cute. Ha delle proprietà eudermiche, dermorestitutive, emollienti, lenitive, antinfiammatorie, antisettiche e cicatrizzanti. Questa tipologia di olio ha diverse applicazioni, viene infatti utilizzata quando si ha la pelle secca, oppure infiammata, quando ci si brucia per colpa del sole, oppure anche per delle piccole ustioni. Oltretutto velocizza la guarigione di ferite e piaghe. Quindi l’olio di iperico può essere utilizzato non solo per la cura delle pelle del viso, ma anche per quella del corpo.

Avvertenze sull’olio di iperico

Una regola molto importate da rispettare è che l’olio di iperico va messo sempre e solo la sera, mai di giorno. Questo perché l’esposizione al sole potrebbe causare delle reazioni di fotosensibilizzazione. Di solito si consiglia sempre di applicarlo insieme ad un altro olio. Infatti anche quando si compra online oppure in farmacia ed erboristeria è facile trovare una miscela di olio di iperico con altri oli e quasi mai del tutto pura. Alcuni prodotti si ottengono dalla macerazione ad esempio nell’olio di oliva, oppure nell’olio di girasole. A seconda della macerazione naturalmente l’olio di iperico assume una migliore funzione. Ad esempio quello lasciato macerare nell’olio di girasole è ideale per i massaggi. In conclusione l’olio di iperico è un olio fantastico che serve praticamente per tutto è una volta provato non potrete più farne a meno! Si tratta veramente di un’occasione da non farsi scappare, quindi il nostro consiglio è di acquistarne una confezione da tenere in bagno per qualsiasi evenienza.