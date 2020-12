Lily James: il suo nuovo fidanzato è Chris Evans? – FOTO

Lily James è un’attrice britannica molto note e conosciuta, figlia d’arte ha fatto della recitazione la sua vita.

Lily James stasera sarà protagonista del fil Cenerentola che andrà in onda su Rai Uno. Ai tempi della presentazione del film era fidanzata con Matt Smith, suo collega.

Sono mesi che sono diventate sempre più insistenti le voci di un presunto fidanzamento della giovane attrice con Chris Evans.

Il gossip che li vuole insieme parte dal fatto che i due attori sono stati paparazzati numerosissime volte insieme ed in più occasioni. Inoltre nel corso della presentazione Rebecca, film per Netflix, i due sono entrati da separati come a voler evitare nuovi pettegolezzi su di loro.

Al momento però non c’è stata nessuna conferma della notizia, ma anche nessuna smentita nonostante siano state più volte fatte domande dirette sull’argomento.

Non ci resta che aspettare.

Vediamo qualche foto dal profilo di Chris Evans.