Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 28 dicembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 28 dicembre 2020. Il Natale è ormai alle spalle, mentre una nuova settimana sta per cominciare. Partirà con il piede giusto? L’Ariete avrà qualche insicurezza, mentre il Toro comincerà un periodo importante. Tante idee e iniziative per i Gemelli, il Cancro dovrebbe cominciare a programmare il Capodanno. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 28 dicembre 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà con qualche piccola insicurezza. È probabile che ti tornino in mente tutte le difficoltà vissute durante quest’ultimo anno, e non solo a livello sociale, ma anche personale. Molti Ariete sono in crisi da molti mesi, forse addirittura da fine 2019. È inevitabile che tu ora ti senta ancora un po’ sotto pressione. Sappi, però, che per le prossime settimane potrai aspettarti buone cose.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 28 dicembre 2020: Toro

Domani darà il via a una settimana importante. L’unico cruccio restano le questioni legali e finanziarie. In compenso l’amore potrà andare alla grande! Gennaio sarà un mese particolarmente promettente in questo senso. Vero è che con Giove in aspetto contrario il rischio che alcuni potrebbero correre è quello di infilarsi in una situazione complicata da gestire, di prendere un’infatuazione per un’altra persona che non sia il partner. Attenzione!

Oroscopo domani lunedì 28 dicembre 2020: Gemelli

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai stracolmo di idee e iniziative da realizzare. In questi giorni sta prendendo forma un grande progetto che vorrai concretizzare nel 2021. Per molti Gemelli è stato inevitabile concludere o cambiare certe situazioni di personali e professionali, indipendentemente dalla circostanze esterne. Ciò che più conta è le cose evolvano per il verso giusto. Preparati a vivere due mesi significativi.

Oroscopo domani lunedì 28 dicembre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani potresti cominciare a programmare il Capodanno: perché non organizzi qualcosa di piacevole? Il 31 dicembre la Luna sarà nel tuo segno! Più trascorrono le ore e più tu senti la necessità di esternare ciò che provi, di vivere in maniera più libera, senza condizionamenti. È l’effetto di Saturno non più contrario! D’ora in poi dovrai aspettarti un graduale, ma costante miglioramento dell’umore e maggior chiarezza in te stesso. Occhio ai piccoli cali fisici e ai possibili chiarimenti di questi giorni.