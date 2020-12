Paola Perego in lutto: morto il papà di Covid-19

Paola Perego è in lutto: il padre si è spento nelle ultime ore a causa del Covid-19, a 90 anni. L’annuncio è stato dato dalla Arcobaleno Tre a mezzo social, ovvero l’agenzia della conduttrice. L’inizio della malattia di Pietro invece risale a qualche settimana fa, quando la presentatrice e la madre di 84 anni sis ono ammalati.

Paola Perego è ritornata in tv dopo essere riuscita a superare il dramma, ma aveva manifestato una forte preoccupazione per la salute di entrambi i genitori. Nonostante questo, non ha tardato a prendere il timone del suo nuovo programma, Il Filo Rosso.

Paola Perego in lutto: è morto il padre Pietro

Il padre di Paola Perego è morto: l’uomo ha combattuto a lungo contro il Covid-19 e non ce l’ha fatta. “Sto lottando ma non è semplice”, ha detto la presentatrice alcune settimane fa, quando ha scoperto di essere positiva. In una fase iniziale non ha mostrato sintomi e possiamo solo immaginare il suo stato d’animo di quel momento. Per Paola è stata ancora più dura, se consideriamo che nello stesso periodo si sono ammalati anche entrambi i genitori. La conduttrice si è sentita impotente di fronte al dramma, ma non ha mai voluto rassegnarsi.

View this post on Instagram A post shared by Paola Perego (@paolaperego17)

Nessun commento intanto su Instagram da parte di Paola Perego, di certo dilaniata dal dolore. Pochi giorni fa, il volto noto del piccolo schermo italiano aveva voluto condividere uno scatto di famiglia con tutti i fan. Un modo per augurare a tutti buon Natale e sconfiggere forse le ombre di quel momento così difficile da affrontare.