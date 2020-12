Qual è il momento migliore per farsi la doccia? Ecco la risposta dell’esperto

La doccia non è solo una questione di pulizia, ma anche un momento di relax. Chi di noi non si concede del tempo sotto una bella doccia calda con lo scopo di rilassarsi e alleggerire la mente? Ma quando è il momento migliore per farsi la doccia? La risposta è valida per tutti? All’interno di questo articolo risponderemo a queste e ad altre domande.

Meglio fare la doccia la mattina o la sera per trarne tutti i benefici?

Per essere in grado di capire quando è meglio farsi la doccia bisogna analizzare i benefici dei due momenti della giornata. In questo modo sarete in grado di capire quale sia il momento migliore per se fare la doccia, se la mattina o la sera, e soprattutto se la risposta è valida per tutti. In effetti dipende da persona a persona, e da situazione e situazione.

Cosa accade se si fa la doccia la mattina appena svegli?

Per prima cosa, fare la doccia la mattina è sicuramente un ottimo modo per svegliarsi. Non solo mentale ma anche muscolare. Può essere utile proprio per far passare il sonno. E avere un aspetto più fresco quando si va a scuola o a lavoro. A prescindere dalla temperatura, la doccia al mattino rimette in moto il sistema cardiovascolare. E non è completamente soporifera come può esserlo prima di andare a dormire. Poi se si ha la pelle particolarmente grassa è meglio fare la doccia al mattino. Visto che durante la notte i pori accumulano più olio, e quindi al mattino sono più ostruiti. Si tratta di una soluzione ideale per gli uomini, perché il vapore agevola la rasatura della barba.

Cosa accade se si fa la doccia la sera prima di andare a dormire?

L’effetto soporifero della doccia prima di andare a dormire permette di conciliare il sonno. Ma aiuta anche tutto il resto del corpo a rilassarsi e alla mente a processare meglio i problemi. Sotto la doccia spesso ci si pone delle domande esistenziali e si pensa a soluzioni a problemi importanti. La doccia serale aiuta il cervello a processare tutte queste informazioni. E spesso a dare le risposte che stavamo cercando. Oltretutto se si è stati fuori tutto il giorno, forse sarebbe meglio fare la doccia prima di andare a dormire anche per una questione di igiene. Così da non lasciare sulle lenzuola batteri che si sono accumulati durante la giornata. Motivo per cui sarebbe meglio anche farsi lo shampoo ai capelli la sera. Ma non solo, spesso lavare i capelli la sera prima di andare a dormire ci permette di fissare meglio la piega. Per avere capelli più morbidi e lucenti la mattina successiva. Oltretutto, se si ha una pelle secca, la doccia una mezz’ora prima di andare a dormire è perfetto, inoltre aiuta l’idratazione.

Il momento migliore per farsi la doccia è uguale per tutti?

C’è da dire che dipende da quali benefici intendiamo ottenere. Oltretutto, naturalmente, si può anche decidere volta per volta. Tuttavia è necessario prestare sempre molta attenzione, perché proprio durante la doccia si rischiano molti infortuni. La doccia, infatti, è uno dei luoghi più pericolosi poiché si può rischiare di scivolare.