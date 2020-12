Richard Madden: chi è il principe azzurro di Cenerentola? Tutto su di lui

Richard Madden è un attore scozzese molto noto ed apprezzato dal pubblico. Stasera, domenica 27 Dicembre, è protagonista a partire dalle 21:30 su Rai Uno di Cenerentola, fortunato film della Walt Disney del 2015.

Richard Madden è nato a Elderslie, in Scozia, il 18 giugno 1986. Il padre fa il pompiere e la madre l’insegnante, la sua dedizione alla recitazione nasce da quando aveva 11 anni. Il ragazzino fu iscritto ad un corso teatrale per provare a superare la sua timidezza e così si scopre il suo talento. Ben presto inizia così la sua carriera. Nel 2011 viene scelto per interpretare il ruolo di Robb Stark nella serie Game of Thrones. Successivamente Richard entra nel cast de I Medici, dove viene scelto come protagonista della serie ed interpreta Cosimo de Medici. Nel 2018, interpreta il dj Leo West nel film Ibiza, di Netflix. Sempre nello stesso anno e sempre su Netflix è il protagonista della serie televisiva Bodyguard, dove interpreta il sergente David Budd, vincendo come Miglior attore in una serie drammatica ai Golden Globe 2019.

Per quanto riguarda la vita privata è stato fidanzato per molti anni con Jenna Coleman, e poi dal 2017 al 2018 con Ellie Bolaman. In questi ultimi mesi si è fatta sempre più insistente la voce di una sua presunta omosessualità o bisessualità in quanto pare abbia passato la quarantena con un avvenente ragazzo.