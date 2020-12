Aurora Tropea sfida la solitudine | Festività amare fuori Uomini e Donne

Il momento difficile di Aurora Tropea a Uomini e Donne sembra continuare anche fuori dalla trasmissione, durante queste Feste atipiche per tutti. Infatti, Aurora Tropea sfida la solitudine e racconta ai suoi follower come si è sentita in questi giorni. Ma stare sola è davvero un male per la dama romana? Aurora sta trascorrendo festività amare, oppure no?

“La mia solitudine non dipende dalla presenza o assenza di persone; al contrario, io odio chi ruba la mia solitudine, senza, in cambio, offrirmi una vera ‘compagnia’”. Con questo messaggio condiviso sul suo profilo Instagram, Aurora Tropea sfida la solitudine, affermando di non sentirsi affatto triste come si potrebbe pensare.

Aurora Tropea sfida la solitudine a Uomini e Donne

Sembra proprio che la dama bionda sia stata messa a dura prova, nelle scorse settimane, dalla relazione instabile col cavaliere Giancarlo. La coppia sta continuando a frequentarsi tra alti e bassi, soprattutto per il fatto che non è affatto chiaro quanto il cavaliere sia realmente interessato alla dama. Ma ciò che mette più a dura prova Aurora a Uomini e Donne sono gli attacchi di Gianni Sperti e Armando Incarnato.

L’opinionista e il cavaliere campano di Uomini e Donne sembrano non avere nessuna tolleranza nei confronti della dama romana. Entrambi, infatti, accusano Aurora di non essere sincera e di non cercare realmente l’amore in trasmissione, ma solo notorietà. La dama cerca di difendersi in tutti i modi, anche alzando i toni, cosa di cui spesso viene accusata.

In realtà, anche molte dame di Uomini e Donne sono contro Aurora Tropea, come Roberta Di Padua e Gemma Galgani. Entrambe la accusano spesso di dire cattiverie fuori controllo nei confronti di tutte le altre, trincerandosi dietro la maschera della vittima. Ma chi avrà ragione a Uomini e Donne? Forse Aurora Tropea si sta facendo terra bruciata intorno a Uomini e Donne?