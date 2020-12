Gli uomini più taciturni dello zodiaco: scopri se c’è il tuo segno

Gli uomini manifestano in maniera molto varia la propria personalità, e non sempre utilizzano le parole, ma in molti casi preferiscono la comunicazione non verbale o le frasi interpretabili, mentre altri preferiscono star zitti la maggior parte del tempo. Sebbene apparentemente meno diversificati delle donne, alcuni uomini preferiscono starsene in silenzio o parlare comunque poco in quasi tutte le situazioni. Solitamente si tratta di uomini timidi o che amano non mettere in mostra la loro personalità.

Bilancia

A dispetto dell’apparente sicurezza palesata dall’uomo nato sotto questo segno, Bilancia è sintomo di una profonda insicurezza che risulta evidente quando deve affrontare contesti nuovi e sconosciuti. Prima di apparire per com’è veramente, questo segno ha bisogno di certezze, quindi fino a quando non avrà acquisito sufficente confidenza difficilmente parlerà più del necessario.

Vergine

La situazione è radicalmente differente per l’uomo nato sotto il segno della Vergine: proprio perchè è molto sicuro e convinto ai limiti dell’arroganza, non sente il bisogno discutere a lungo ed in generale trova le chiacchiere in eccesso totalmente inutili. Solo quando si trova in compagnia di persone molto fidate tende ad “aprirsi” un po’ di più.

Toro

Anche se ogni tanto alzano la voce per “farsi sentire”, di norma il Toro sa incanalare la propria energia anche senza utilizzare un lungo chiacchiericcio e senza apparire troppo fastidiosi in tal senso. E’ molto conciso e le sue parole hanno solitamente molto peso ed influenza.

Capricorno

L’uomo Capricorno non ama gli eccessi ed è totalmente padrone dei propri spazi e per questo non ama intrusioni non gradite nella propria vita. Allo stesso modo non è solito essere un peso per gli altri e per questo non è assolutamente un chiacchierone.