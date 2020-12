Grande Fratello Vip: stasera Natalia si confronterà con Andrea Zelletta

Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 28 dicembre, in prima serata su Canale 5. Dopo il Natale, il reality show più amato dal pubblico torna in prima serata.

Nella giornata di Natale, venerdì 25 dicembre, tutti i Vip in Casa hanno ricevuto dei regali da parte dei loro cari. Non tutti sono rimasti soddisfatti. Quello che più ci è rimasto male del regalo ricevuto dalla sua fidanzata, Natalia, è stato Andrea Zelletta.

Il ragazzo ha ricevuto come regalo una boccetta di profumo ed un elastico per capelli, accompagnato da un biglietto molto freddo e distaccato con su scritto “goditi il tuo Natale”.

Questo evento ha mandato in crisi l’ex tronista, che in questi giorni non ha fatto altro che domandarsi cosa possa essere accaduto fuori dalla Casa per giustificare un atteggiamento così freddo da parte della fidanzata. Andrea non si da pace e spera che nella puntata di stasera possa esserci un confronto con la sua ragazza.

In questi giorni ha dichiarato Zelletta: “Lei è molto sensibile lo capisco, però non posso sapere cosa può essere capitato. Spero davvero che ci sia un confronto, non mi piace stare così” sono le parole di Andrea preoccupato. Il gesto di Natalia lo ha deluso: “Ho bisogno di qualcosa che adesso mi motivi a continuare a stare qua dentro”.

E sarà proprio così, stasera ci sarà un confronto in diretta su Canale 5 tra i due fidanzati. Cosa sarà successo?