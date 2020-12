Il fidanzato di Rosalinda rompe il silenzio:” La supporto e la amo alla follia”

Dopo tempo il fidanzato di Rosalinda rompe il silenzio e spiega la sua posizione riguardo alcune questioni che lo premono molto. Giuliano Condorelli ha deciso di chiarire la situazione, tramite il suo profilo Instagram, in merito ad alcune voci di corridoio che lo vedevano allontanarsi sempre più dalla gieffina. Proprio questa diceria è stata smentita, in quanto lui sembra essere molto propenso ad accettare il suo cambiamento avvenuto all’interno del Grande Fratello Vip.

Il percorso di Rosalinda non è stato per nulla facile fino ad oggi, basta ricordare anche le sue forti rivelazioni riguardanti il caso Ares. Proprio in quell’occasione la gieffina avrebbe tolto la sua maschera che la vedeva sotto il nome d’arte di Adua Del Vesco, smontando quelle che sono state solo favole e non relazioni reali come noi tutti pensavamo. Inoltre, abbiamo visto un forte avvicinamento nei confronti di Dayane Mello, ora sua migliore amica. La stessa gieffina avrebbe affermato di non aver mai provato un tale attaccamento nei confronti di una compagna.

Il fidanzato di Rosalinda rompe il silenzio

I dubbi di Rosalinda si sono fatti sempre più evidenti in questi ultimi giorni. Si è chiesta se il suo fidanzato avrebbe accettato il suo cambiamento in riferimento al suo carattere, ora decisamente più forte. Allo stesso momento sono circolate alcune fake news che vedevano la coppia come protagonisti di un forte allontanamento addirittura insinuando che Giuliano avesse smesso di seguire la gieffina su Instagram. Ma non solo, il fatto che il Grande Fratello ha mostrato una compilation di auguri da parte dei cari dei concorrenti e la sua mancanza ha destabilizzato il pubblico.

E la lettera intima che il fidanzato le ha mandato sarebbe stata il frutto del programma nel convincerlo a farle un regalo. Niente di più falso. Nella giornata odierna Giuliano ha così chiarito alcune questioni, affermando di aver lasciato il suo profilo Instagram ad un amico. Questo perché la situazione lo avrebbe allontanato da alcuni impegni lavorativi e familiari. Ha risposto alla fine a tutti i dubbi del pubblico dichiarando di amare alla follia Rosalinda e di essere contento per lei del suo cambiamento. Inoltre, non si sarebbe mai fatto consigliare un regalo da parte del Grande Fratello Vip, esortando a smetterla con queste voci di corridoio solo per fare gossip.