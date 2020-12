Josh Gad: chi è Le Tont de La bella e la bestai – Tutto su di lui

Josh Gad è un attore e doppiatore statunitense di enorme successo.

Joshua Gad è nato in Florida i 23 Febbraio 1981, sotto il segno dei Pesci. Ha 39 anni. L’attore ha studiato per anni ed è stato a lungo il corrispondente nel programma televisivo The Daily Show, nel quale diventerà corrispondente abituale.

Nel 2008 viene ingaggiato come co-protagonista nel film The Rocker – Il batterista nudo. Nello stesso anno entra a far parte del cast del web show statunitense Woke Up Dead. Altri suoi importanti ruoli sono nei film 21, Amore & altri rimedi e nella serie televisiva statunitense Back to You. Nel 2011 lavora nel musical di Broadway The Book of Mormon.

Numerosi sono stati i suoi ruoli di successo ed ha partecipato anche a numerose serie tv.

L’attore è la voce americana di Olaf in Frozen – Il regno di ghiaccio.

VITA PRIVATA

L’attore dal 2008 è sposato con la produttrice Ida Darvish da cui ha avuto due figlie: Ava (2011) e Isabelle (2014).