Maria Teresa 2, ultima puntata: anticipazioni 29 dicembre

Maria Teresa 2 ritorna con la sua seconda e ultima puntata nel prime-time di Rai 3 del 29 dicembre 2020. La fiction sull’Imperatrice verrà trasmessa ancora una volta in prima visione assoluta, a distanza di un anno dalla messa in onda in madre patria.

Le anticipazioni di Maria Teresa 2 proseguono la trama già raccontata nel precedente episodio, ovvero dalla guerra che Trenck sta mettendo in atto per conto dell’Imperatrice. Mentre la battaglia si conclude con successo, non si può dire lo stesso del matrimonio fra l’Imperatrice e Francesco Stefano.

Dove siamo rimasti

Nel primo episodio di Maria Teresa 2, Francesco Stefano non nasconde il suo animo libertino: tradisce la moglie con altre donne e si lascia andare al gioco d’azzardo. Il Duca di Lorena crede infatti di poter vincere al gioco i soldi necessari per finanziare la guerra contro la Prussia. Maria Teresa invece non si fida più di nessuno, nemmeno della suocera. Trova nel Barone von Trenck un valido alleato: il nobile le promette di riconquistare la Baviera.

Maria Teresa 2, ultima puntata: anticipazioni e trama

Trenck riesce a concludere con successo la guerra, ma le sue azioni fanno aumentare gli episodi di violenza e una situazione di miseria che colpisce la popolazione civile. Maria Teresa deve rivedere la propria linea morale e decide di istituire la Commissione per la castità sotto la guida di padre Johannes. Quest’ultimo decide di mettere sotto sorveglianza lo stesso Francesco Stefano, sospettato di essere il Gran Maestro della Massoneria. Alcune voci di corridoio prevedono che stia facendo affari con i Paesi protestanti. L’Imperatrice inizia a prendere sempre di più le distanze dal marito e gli propone una separazione segreta. I due potranno incontrarsi solo in occasioni ufficiali. Solo allora Francesco Stefano le confessa di essere il Gran Maestro della Massoneria.

Nega invece di averla tradita con altre donne: le ha incontrate solo perchè mogli di banchieri stranieri, che hanno preferito inviare le consorti per evitare i pericoli. A causa delle sue azioni, Trenck intanto viene portato al cospetto della Corte Imperiale. L’uomo tuttavia si uccide per evitare la prigione. Le anticipazioni di Maria Teresa 2 ci rivelano che l’Imperatrice e il marito alla fine riusciranno a riavvicinarsi. La sovrana rivelerà anche in segreto alla sorella Maria Anna di essere in dolce attesa e che il figlio è frutto di una relazione clandestina. La sorella rivelerà tutto a padre Johannes durante la confessione.