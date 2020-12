Armando Incarnato ostenta ricchezza? Considerazioni sprezzanti fuori Uomini e Donne

Completi eleganti e macchine di lusso. Forse Armando Incarnato ostenta ricchezza fuori Uomini e Donne? Sono in molti ad accusarlo di esagerare, soprattutto sui social. Ma il cavaliere campano di Uomini e Donne sembra proprio disinteressato alle critiche che gli vengono mosse e continua a mostrare le sue passioni: l’eleganza nel vestire e i motori.

Probabilmente affermare che Armando Incarnato ostenta ricchezza potrebbe sembrare esagerato. Piuttosto, poche ore fa, il cavaliere campano di Uomini e Donne ha detto la sua sui social in merito alla scarsa ricchezza interiore di qualcuno. Ma a chi si starà riferendo Armando? Forse a qualche dama in particolare del parterre femminile di Uomini e Donne?

Armando Incarnato ostenta ricchezza a Uomini e Donne?

Difficile dirlo. Tuttavia, il cavaliere campano ha fatto delle considerazioni quasi sprezzanti in merito a “ricchezza” e “povertà”. “Hanno perso la loro “povertà” perdendo la propria “ricchezza” eppure il mondo li invidia . È questa la vera era “GLACIALE “: anime gelide in corpi addobbati da ricchezze povere”. Parole decisamente forti per parlare di cosa significhi ricchezza e povertà, soprattutto interiore, ai giorni nostri.

Del resto, Armando Incarnato è il primo a definirsi “poeta maledetto” sui social, per cui scrive spesso ciò che pensa e lo fa senza freni. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il cavaliere campano ha continuato a barcamenarsi in varie conoscenze. Ma quella che più lo sta mettendo a dura prova è, senza dubbio, la frequentazione con Lucrezia Comanducci.

Nonostante tutti i suoi dubbi, infatti, Armando Incarnato è ancora molto preso dalla dama e, anche se non comprende molti suoi comportamenti, non ha voluto chiudere la conoscenza. Cosa significherà questo? Forse per la prima volta il cavaliere campano sta trovando una dama che lo sta mettendo in seria difficoltà a Uomini e Donne? Cosa riserverà il futuro a entrambi?