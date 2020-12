I “peggiori amici” dello zodiaco: ecco quali sono le persone di cui non fidarsi ciecamente

Amico è una parola forte, importante ed impegnativa: in linea puramente teorica dovrebbero essere chiamati così solo le persone che meritano un grado di fiducia sopra la media e che si sono dimostrate affidabili e preziose. In ogni caso è inevitabile che alcuni individui che possiamo considerare tali, sono soliti mettersi e metterci nei guai o comunque “venir meno” quando realmente necessario. Ecco la lista dei “peggiori amici” dello zodiaco.

Vergine

Vergine lascia molto spesso appassire i rapporti di amicizia, anche se non lo fa in maniera intenzionale: solitamente i casi sono due, o è molto impegnata nei propri affari e quindi semplicemente “dimentica” di coltivare e mantenere vivo un rapporto oppure ha una fiducia verso le proprie capacità così elevata da sopravvalutarsi in tal senso.

Scorpione

Un altro segno che in molti casi semplicemente sopravvaluta le proprie capacità sociali, e da per scontati diversi atteggiamenti che invece sono opportuni o quantomeno ben accetti nell’ambito di un contesto di amicizia. In sostanza, lo Scorpione viene male intepretato perchè troppo “pigro”, pretendendo allo stesso tempo fin troppo da parte degli altri.

Capricorno

Il concetto di amicizia per il Capricorno è sempre qualcosa di molto aleatorio, visto che tendono a sparire per mesi se non anni e poi ripresentarsi improvvisamente per qualche motivazione. Se farete notare loro questi momenti di “assenza”, con tutta probabilità manifesterà stupore.

Insomma tutto ok se avete un concetto di amicizia così “largo”.

Gemelli

Il problema dei Gemelli è che sono incoerenti ed inconsistenti quindi è molto difficile fare affidamento su di loro, sopratutto nelle situazioni che lo prevedono. In alcuni casi sono anche un po’ egoisti, tendendo a prendere e non necessariamente dare qualcosa in cambio.