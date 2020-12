I segni più fragili dello zodiaco: scopri se c’è anche il tuo

By

Sensibile non significa necessariamente fragile, anche se in molti casi queste due definizioni finiscono per andare “a braccetto”: con tutta probabilità conosciamo o abbiamo fatto conoscenza con chi presentasse uno di questi tratti, anche se le motivazioni che portano una persona ad essere fragili sono moletplici, tra cui la base caratteriale.

Proprio per questo oggi esamineremo i segni zodiacali che presentano questo tratto con più frequenza:

Bilancia

Equilibrato ma anche decisamente volubile, la Bilancia di fatto vive per cercare il giusto bilanciamento (appunto…) tra le varie emozioni e gli elementi che arricchiscono la propria esistenza. Essendo questo equilibrio molto sottile basta molto poco per ferirli.

Cancro

Il Cancro spesso prova a nascondere una profonda insicurezza che è uno dei suoi tratti distintivi con un approccio positivo ed ottimista, ma presenta allo stesso modo delle peculiarità che non è in grado di celare, come la tendenza a “pensare troppo” ed offendersi con molta facilità.

Vergine

Uno dei segni più autoritari e quindi forti, almeno in apparenza, in realtà presentano numerosi “punti deboli” dal lato emotivo: ecco perchè amano circondarsi di persone compatibili in grado di apprezzarli e comprenderli a fondo, mentre evitano quelle persone decisamente meno delicate e dotate di tatto.

Pesci

Uno dei segni più sensibili non può che far parte di questa lista: amici e compagni fedeli ed empatici, spesso hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri proprio per questa natura conservatrice, essendo molto umorali e fragili: molto spesso preferiscono restare da soli pur di evitare confronti e dialoghi che possano danneggiarli emotivamente.