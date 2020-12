Le donne incinte possono vaccinarsi contro il Covid?

Il vaccino contro il Coronavirus è finalmente arrivato in Italia. A meno di un anno dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, è partita la campagna vaccinale, un avvenimento che entrerà nella storia.

Le domande in merito ad essa sono numerose e comprendono anche gli interrogativi di chi si chiede, per esempio, se il vaccino sia sicuro per le donne in gravidanza. Nelle prossime righe di questo articolo, rispondiamo assieme a questa importantissima domanda.

Vaccino Covid e gravidanza: ecco cosa sapere

La gravidanza è un periodo meraviglioso ma anche delicato della vita della donna. Nel corso dei nove mesi che precedono la nascita di una nuova vita, è naturale essere in preda a preoccupazioni per la propria salute e per quella del bambino.

Lo sanno bene le mamme che hanno scoperto di aspettare in piena emergenza e che, con immenso coraggio e altrettanto amore, hanno messo al mondo i loro piccoli in un contesto emergenziale mai visto prima.

Non bisogna quindi stupirsi se, quando si parla di vaccino contro il Covid, le domande sono numerose. Cosa dicono gli esperti? Il numero uno del comitato tecnico dell’EMA, ossia l’Agenzia Europea per il Farmaco, non si è pronunciato chiaramente in merito.

Harlad Henzmann si è mantenuto molto vago. Durante la conferenza stampa che ha visto l’annuncio ufficiale dell’arrivo del vaccino, ha affermato che il frutto degli studi degli esperti Pfizer è stato testato, motivo per cui viene ritenuto adeguato e non rischioso.

Come bisogna quindi muoversi? Le indicazioni dell’EMA in merito alla vaccinazione delle donne in dolce attesa sono orientate verso la decisione caso per caso. Il mtoivo di questo approccio basato sulla personalizzazione è legato soprattutto al fatto che, oggi come oggi, la casistica è numericamente troppo esigua per dare agli operatori sanitari delle certezze granitiche da esporre alla paziente.

Enzmann ha chiaramente sottolineato che, al momento, la scienza ha bisogno di maggiori informazioni in merito agli effetti del vaccino sulle donne in dolce attesa. Il capo del comitato tecnico dell’EMA ha anche fatto presente che gli scienziati si stanno impegnando per colmare il sopra citato gap e che l’obiettivo è di arrivare quanto prima a ridefinire la raccomandazione già ricordata.

Ci sono quindi due strade da considerare: la prima prevede il fatto di portare a termine la gravidanza prima di sottoporsi al vaccino, e la seconda di aspettare dati più solidi. Ovviamente è necessario chiedere informazioni al proprio medico di base prima di fare la scelta definitiva.