Bevi troppo? Ecco il test per alcolizzati: rispondi a queste domande e…

Quando l’eccesso di qualche sabato sera diventa l’inizio di una pericolosa abitudine? Attraverso il test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) è possibile verificare se si è un consumatore a rischio e cercare dunque di prenderne atto per cambiare le proprie abitudini. Questo test considera la quantità e i consumi e quindi consente di distinguere tra il bere a rischio, quello eccessivo e la dipendenza da alcol. Il questionario promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità, è composto da 10 domande, i punteggi sono diversi per il sesso maschile e il sesso femminile.

Ecco il test, chiamato TEST AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test):

1) Con quale frequenza consumi bevande contenenti alcol?

• Mai 0 punti

• Meno di una volta al mese 1 punto

• Da 2 a 4 volte al mese 2 punti

• Da 2 a 3 volte a settimana 3 punti

• 4 o più volte a settimana 4 punti

2) Quante bevande alcoliche consumi in media al giorno?

• 1 o 2 0 punti

• 3 o 4 1 punto

• 5 o 6 2 punti

• 7 o 8 3 punti

• 10 o più 4 punti

3) Con quale frequenza ti capita di bere sei o più bevande in un’unica occasione?

• Mai 0 punti

• Meno di una volta al mese 1 punto

• 1 volta al mese 2 punti

• 1 volta a settimana 3 punti

• Ogni giorno o quasi 4 punti

Un punteggio uguale o superiore a 5 per i maschi, e uguale o superiore a 4 per le femmine, indica un possibile consumo rischioso di alcol. Per tutelare la propria salute è consigliabile, in questo caso, parlarne con il proprio medico.

4) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, ti sei accorto di non riuscire a smettere di bere una volta che avevi iniziato?

• Mai 0 punti

• Meno di una volta al mese 1 punto

• 1 volta al mese 2 punti

• 1 volta a settimana 3 punti

• Ogni giorno o quasi 4 punti

5) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, non sei riuscito a fare ciò che normalmente ci si aspetta da te a causa del bere?

• Mai 0 punti

• Meno di una volta al mese 1 punto

• 1 volta al mese 2 punti

• 1 volta a settimana 3 punti

• Ogni giorno o quasi 4 punti

6) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, hai avuto bisogno di bere di prima mattina per “tirarti su” dopo una bevuta pesante?

• Mai 0 punti

• Meno di una volta al mese 1 punto

• 1 volta al mese 2 punti

• 1 volta a settimana 3 punti

• Ogni giorno o quasi 4 punti

7) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, hai avuto sensi di colpa o rimorso dopo aver bevuto?

• Mai 0 punti

• Meno di una volta al mese 1 punto

• 1 volta al mese 2 punti

• 1 volta a settimana 3 punti

• Ogni giorno o quasi 4 punti

8) Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, non sei riuscito a ricordare quello che era successo la sera precedente perché avevi bevuto?

• Mai 0 punti

• Meno di una volta al mese 1 punto

• 1 volta al mese 2 punti

• 1 volta a settimana 3 punti

• Ogni giorno o quasi 4 punti

9) Ti sei fatto male o hai fatto male a qualcuno come risultato del bere?

• No 0 punti

• Sì, ma non nell’ultimo anno 1 punto

• Sì, nell’ultimo anno 2 punti

10) Un parente, un amico, un medico o altro operatore sanitario si sono occupati del tuo bere o ti hanno suggerito di smettere?

• No 0 punti

• Sì, ma non nell’ultimo anno 1 punto

• Sì, nell’ultimo anno 2 punti

RISULTATI

Punteggio da 0 a 8: risultato negativo, nessun problema da segnalare.

Punteggio da 8 a 14: sei un consumatore a rischio, hai o hai avuto problemi alcol-correlati (infortuni o forti bevute occasionali) ma, probabilmente, non si tratta ancora di una dipendenza fisica da alcol. È importante parlarne con il proprio medico.

Punteggio da 15 in su: hai problemi alcol-correlati e/o sei un soggetto alcol-dipendente. È importante rivolgersi al proprio medico.