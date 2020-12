Ecco come la cannella può rinforzare il nostro sistema immunitario

Le spezie orientali sono famose per le loro molteplici proprietà che sono perfette per il nostro benessere psicofisico. Zenzero e curcuma, per esempio, sono tra le più conosciute ed utilizzate in cucina. Famose per accelerare il metabolismo e mantenere la salute dell’organismo, sono l’ingrediente principale di diverse tisane e intrugli vari. Esiste tuttavia un’altra spezia le cui proprietà benefiche, ogni tanto vengono trascurate nonostante sia molto utilizza nella preparazione di torte e dolci. Questa spezia è la cannella. Ma in che modo la cannella rinforza il sistema immunitario? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

La cannella

Chiamata anche cinnamomo, la cannella è tipica dello Sri Lanka ma è diffusa in tutto il mondo, specialmente in Europa e in Asia. Il suo sapore intenso e dolciastro la rende ideale per dare un tocco speziato a biscotti, infusi ed anche al famoso vin brulé. Ma accanto al suo inconfondibile sapore, la cannella apporta molti benefici che non tutti conoscono.

La cannella rinforza il sistema immunitario?

Le difese immunitarie sono fondamentali per la nostra salute, specialmente in alcuni periodi dell’anno. Il freddo invernale può causare febbre, raffreddore e influenza che si cercano di combattere con farmaci e sciroppi. Ciò nonostante, esiste un’alternativa alla triste spesa in farmacia. E la risposta è proprio la cannella, poiché stimola il sistema immunitario ed è un’ottima alleata contro le tipiche malattie invernali. Inoltre, grazie alla sua funzione riscaldante riduce i dolori muscolari causato dagli stati influenzali e febbrili.

In che modo utilizzare la cannella?

Abbiamo già detto che la cannella è molto usata in cucina, ma per il nostro obiettivo benefico pensiamo che un buon infuso sia il modo migliore. Un esempio può essere l’infuso di chiodi di garofano e cannella. Ciò che occorre è far bollire dell’acqua in un pentolino con una stecchetta di cannella e massimo due chiodi di garofano. Una volta giunta ad ebollizione, filtrate l’acqua e gustate questa fantastica bevanda aromatizzata è piena di proprietà benefiche.