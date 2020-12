Il Cantante Mascherato 2021, i personaggi: rivelate tutte le maschere

Il Cantante Mascherato 2021 ha finalmente rivelato tutti i personaggi che vedremo nella seconda edizione del programma di Rai 1. Dopo aver lanciato i primi quattro nomi, lo show ha scoperto tutte le carte e ci ha svelato quali maschere vedremo in studio.

Il cast de Il Cantante Mascherato 2021 potrà contare su Milly Carlucci, padrona di casa impeccabile che tramite i social è riuscita a tenere alta l’attenzione dei telespettatori. Scopriamo tutti i dettagli.

Il Cantante Mascherato 2021, i personaggi e le maschere

Sono tempi duri per lo show di Milly Carlucci e non solo per via delle difficoltà affrontate dal mondo dello spettacolo. La pandemia è ancora in corso e sono tanti i programmi che hanno dovuto rallentare la corsa in previsione della messa in onda. La Carlucci potrà tornare presto in tv, ma dovrà fare a meno di uno dei giurati della scorsa edizione. Guillermo Mariotto infatti potrebbe essere stato escluso dal team di giudici. Sono invece nove i concorrenti de Il Cantante Mascherato 2021 che potremo vedere presto in pista: Pecorella, Tigre Azzurra, Orso, Pappagallo, Alieno, Gatto, Farfalla, Lupo e Giraffa.

Chi si nasconderà dietro le maschere? Secondo alcune indiscrezioni potremmo ritrovare alcuni volti noti di talent e reality sia Rai che Mediaset. Per esempio Francesco Monte, Roberta Lanfranchi, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Riccardo Fogli, Serena Autieri, Virginia Raffaele, Marco Carta e Achille Lauro. Le voci di corridoio però parlano anche di Cristiano Malgioglio, Donatella Rettore, Emma Marrone, Ermal Meta, Belen Rodriguez e Anna Tatangelo. Secondo alcuni, la rocker dai capelli blu però potrebbe essere presente in giuria e non partecipare come concorrente.