Le scuse di Dayane ad Andrea:” Non ho pensato di farti un danno…”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere, ma ad oggi sono arrivate le scuse di Dayane ad Andrea in merito a quanto ha affermato proprio in quell’occasione. Infatti, quando Natalia Paragoni ha deciso di chiarire con il suo fidanzato la situazione che si è venuta a creare intorno al regalo, la Mello ha sganciato una bomba e non di poco conto. Insieme a Tommaso ed a Cecilia avrebbe confessato di essere a conoscenza di alcune voci che vedono l’influencer dormire nel letto con un altro uomo nella vacanza che ha fatto a Capri.

A confermare queste voci di corridoio è stato anche Giacomo Urtis ammettendo di aver saputo la stessa versione da terze persone. Di fronte a queste parole Andrea non ha battuto ciglio affermando di sapere tutto di quella vacanza e di essere sicuro della fedeltà della sua Natalia. Dopo la puntata, visto anche il duro scontro con Rosalinda, Dayane aveva deciso di abbandonare la casa. Avvenuto il ripensamento però, ha trovato giusto chiedere scusa al suo compagno di avventura.

Le scuse di Dayane ad Andrea

Quindi la gieffina si è avvicinata all’ex tronista in lacrime cercando di far capire qual era il suo vero intendo. Insomma, è consapevole che la sua uscita è stata fuori luogo soprattutto in un contesto televisivo dove non si ha la possibilità di chiarire e vederci chiaro. Queste sono state le parole della modella:” Volevo chiederti scusa, sto male, veramente non ho pensato di farti un danno. Se ho sbagliato devi anche capirmi, ho rinunciato a mia figlia per passare un Natale qui felice. Tu sei un bravo ragazzo e meriti solo cose belle. Capisci che è normale che io ti ho visto star male… So dove ho sbagliato. Ho sbagliato con Elisabetta e ora con te, sono dei miei scivoloni. Tieni conto che a tanti avrebbe fatto piacere sapere una cosa del genere. Ok, non era il luogo giusto, ma capisci l’intenzione. Scusa davvero”.

È stata proprio la risposta di Zelletta a creare alcuni dubbi:” Qui dentro non posso avere chiarimenti o scavare a fondo. Non voglio tirare fuori i nomi, perché io i nomi li so. Sono cose che sistemerò fuori. Ieri per me è stata una doccia fredda. Quella è stata una notizia che non sapevo, o meglio sapevo della vacanza e dell’evento. Sono cose mie. Il chiacchiericcio mi è arrivata ieri, però io tutelo la mia donna, che aveva gli occhi sinceri. Ora cercherò di non pensarci e chiarirò le cose fuori con i diretti interessati, perché io so dove andare. Comunque ti perdono, ma devi stare più attenta a quello che dici”.