Matteo Ranieri torna dalla ex | Cocente delusione per Sophie a Uomini e Donne

Potrebbe esserci stato un vero e proprio colpo di scena durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne che è stata fatta ieri. Ad anticiparlo è stato Il Vicolo delle News. Forse Matteo Ranieri torna dalla sua ex fidanzata e lascia tutti a bocca aperta? Il 2021 potrebbe iniziare con una cocente delusione per la giovanissima tronista Sophie Codegoni.

Se Matteo Ranieri torna dalla sua ex, Sophie rimanda la scelta a Uomini e Donne? In molti se lo sono chiesto immediatamente. Ma procediamo con ordine. Dopo un’esterna molto intensa, Sophie Codegoni è arrivata in studio piena di dubbi. Senza mezzi termini, la tronista ha affrontato immediatamente il corteggiatore.

Matteo Ranieri torna dalla ex fuori Uomini e Donne?

Sophie ha spiegato di aver sentito dire che la ex fidanzata di Matteo si sarebbe rifatta avanti. Non si tratterebbe infatti di una storia qualsiasi, ma di una convivenza importante per Matteo Ranieri, finita da diversi mesi. A quelle parole, il corteggiatore si difende immediatamente e, sorprendendo tutti, giura sulla nonna alla quale è molto legato, che tra lui e la sua ex è tutto finito dallo scorso febbraio.

Visto che i due convivevano, Matteo si è limitato a restituire i vestiti alla ex, tramite la madre, nel mese di maggio. Ma, da quando si sono lasciati, a febbraio, non c’è stato mai alcun tentativo di riavvicinamento. Di fronte al solenne giuramento, tra l’altro inaspettato, Sophie Codegoni si arrende. La tronista decide di credere a Matteo Ranieri, sicura che il corteggiatore non si sarebbe mai sbilanciato così tanto se il pettegolezzo fosse stato vero.

Matteo Ranieri ha dimostrato di essere legatissimo alla sua famiglia e, quindi, difficilmente tirerebbe in ballo uno dei componenti del suo nucleo famigliare in questo modo. Sembra proprio che Sophie Codegoni non riesca ad avercela con Matteo Ranieri per nessun motivo. Forse la tronista è troppo tenera nei confronti del corteggiatore a Uomini e Donne?