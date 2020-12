Oroscopo 2021 – Gli uomini meno pazienti dello zodiaco, ecco quali sono

Una persona paziente viene spesso considerata affidabile e matura, anche se si tratta di un tratto che non per forza deve essere collegata a queste due peculiarità caratteriali: molte persone considerabili tolleranti e pazienti infatti lo sono fin dalla giovanissima età ed a prescindere dal contesto, mentre in maniera opposta tante altre manifestano una limitata gestione dei nervi sopratutto in alcuni contesti particolari. Oggi prenderemo in esame il mondo maschile, rivelando quali sono i segni zodiacali meno pazienti in assoluto:

Gemelli

In realtà il grado di pazienza dell’uomo Gemelli viene influenzato in modo spesso decisivo dall’argomento del momento, nonchè dall’umore: l’imprevedibilità delle reazioni in generale li rende una sorta di mina vagante in tante situazioni e quando qualcosa li innervosisce dal principio, state certi che non baderà a nasconderlo assolutamente.

Ariete

L’impazienza è strettamente legata alla sua capacità di attendere il naturale evolversi delle cose, che è notoriamente molto ridotta: l’Ariete vuole tutto e subito e per questo è alla costante ricerca di “scociatoie” che siano in grado di rendere le cose più immediate.

Non è raro assistere a diverse manifestazioni nervose da parte loro.

Scorpione

Al netto di un controllo piuttosto efficiente delle proprie emozioni, l’uomo Scorpione ha un limite ben delineato quando si parla di soglia di sopportazione, solitamente le cose che lo mandano in crisi nervosa sono relative alle piccole noie quotidiane, dove si arrabbia con frequenza, mentre è decisamente più affidabile in ambito relazioni umane.

Acquario

L’Acquario è un profilo molto sensibile e che si sente sempre sotto esame: questo lo fa vivere spesso in una condizione di nervosismo (quasi) perenne, sopratutto quando è in un determinato contesto sociale.