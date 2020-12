Oroscopo 2021 – I segni più seduttori dello zodiaco: ecco quali sono

Il fascino è un tratto che è difficile da definire in maniera chiara nella sua interezza, essendo un coacervo di atteggiamenti ed attitudini che solitamente formano la personalità di un singolo indivuduo. Ecco perchè alcuni profili caratteriali sembrano particolarmente predisposti alla seduzione senza appartenemente neanche farlo apposta, e forse è proprio questo che li rende intriganti ed affascinanti. Lo zodiaco ci viene in aiuto nella definizione dei segni seduttori dello zodiaco, ecco quali sono:

Vergine

Riescono a far breccia nella maggior parte dei cuori e nelle menti grazie al controllo e alla sicurezza che mantengono in pressochè ogni situazione, ed al contempo manifestare un grande senso dello stile e del gusto, senza per questo apparire come “snob”.

Mai eccessivi anche durante una relazione, sanno perfettamente come rendere felici il/la partner di turno e senza per questo apparire eccessivamente fastidiosi.

Leone

Il Leone ama profondamente la compagnia, festeggiare, ed in generale la socialità. Nonostante sia probabilmente il più egocentrico in assoluto, riesce al contempo ad apparire per nulla saccente e detestabile dimostrando di avere un grande charme, che gli permette di apparire mai in difficoltà, anche in una situazione spinosa. Poche cose mandano in crisi un Leone.

Scorpione

Nati seduttori perchè, fondamentalmente, sono orgogliosi di quello che sono e non farebbero mai niente che contrasta con la propria formazione caratteriale. Nonostante ciò appaiono misteriosi e questo li rende ancora più affascinanti: far innamorare uno/una Scorpione è compito arduo perchè sono molto selettivi e attenti alle proprie relazioni interpersonali, che curano con maniacalità senza essere troppo invadenti.