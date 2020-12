Oroscopo Capricorno 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Cari Capricorno, il vostro oroscopo per il 2021 vi rassicura: sarà un anno soddisfacente. Molti di voi nel 2020 hanno dovuto prendere decisioni importanti, cambiare un percorso, rinunciare a un progetto già avviato. Tutti questi cambiamenti, per quanto faticosi possano essere stati, o forse per qualcuno lo sono ancora, vi porteranno novità importanti. Più avete avuto coraggio e più otterrete belle soddisfazioni nei prossimi mesi! Chi lavora in autonomia potrà ritrovare maggiore stabilità. Oltretutto, Urano e Marte vi spingeranno a intraprendere una nuova strada anche durante questo 2021. Saturno, invece, metterà con le spalle al muro i Capricorno che si ostineranno a tenere in piedi un rapporto ormai finito. La vostra parola d’ordine sarà: coraggio.

Amore – Oroscopo Capricorno 2021

Come preannuncia l’oroscopo 2021 non sarà affatto un anno negativo, ma pensare di rifiutare le novità che arriveranno o di non fare un po’ di fatica sarà fuori discussione. Urano vi spingerà al cambiamento. L’unico modo per viverlo in maniera serena, sarà quello di accettare ogni evento, ogni situazione, anche la più imprevista, con apertura e complicità. Se la vostra storia è solida, non avrete nulla da temere! Chissà che non scopriate perfino un modo più bello di amare. L’importante sarà non farsi prendere dal panico se v’imbattere in qualche episodio imprevisto e prendere le decisioni importanti insieme al partner. I single non avranno molte occasioni di fare incontri interessanti. Se vorranno tentare, comunque, potranno farlo nei mesi di Gennaio, Febbraio, Agosto e Settembre. In estate potrete vivere una storia molto appassionante, ma per chi punta all’amore con la a maiuscola dovrà mettersi in gioco a inizio anno, quando Venere sarà nel vostro cielo.

Lavoro – Oroscopo Capricorno 2021

Secondo l’oroscopo 2021 l’anno comincerà alla grande dal punto di vista lavorativo, grazie a Giove e Saturno favorevoli. A Gennaio e Febbraio, infatti, avrete molte idee valide e tantissima energia: approfittatene! In realtà vi basterà concentrarvi su poche, ma buone idee per ottenere il successo. Potrete guadagnare molto, se saprete muovervi con intelligenza, senza sprecare tempo e risorse. Sarà un buon momento anche per gli investimenti, nel lavoro e nella vita privata. Tutto ciò che vi farà stare bene, sarà importante! Il successo arriverà in tempi molto ristretti e non sarà un momento passeggero. Saturno rafforzerà ogni vostro traguardo, ogni vostro risultato. A maggior ragione i giovani alla ricerca di un’occupazione dovranno lanciarsi già dai primi mesi dell’anno e non lasciarsi sfuggire nemmeno una opportunità. Tutto quello che seminerete, darà buoni frutti in futuro. Avrete stelle che favoriranno anche le compravendite immobiliari, i nuovi accordi, le trattative e le collaborazioni professionali. E se avrete timore di attrarre un po’ di sfortuna, potrete sempre contare sulla vostra natura oculata.

Fortuna – Oroscopo Capricorno 2021

Giove e Saturno vi aiuteranno a recuperare dal punto di vista fisico e mentale. Sarete particolarmente lucidi, concentrati, attenti ai particolari e focalizzati sui traguardi che vi siete prefissati. Giove vi porterà fortuna, soprattutto a Gennaio e a Febbraio e vi farà ottenere nuovi guadagni. Saturno vi donerà saggezza e profondità. In realtà tutto il 2021 sarà promettente e vi permetterà di superare con estrema facilità alcune difficoltà pratiche, legate alla vostra professione o alla famiglia che vi portate dietro da tempo. Occhio a non mangiare troppo!