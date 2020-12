Oroscopo Scorpione 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna

Cari Scorpione, il vostro oroscopo per il 2021 parla di un anno agitato, quasi smanioso. Voi vorrete esplorare nuovi orizzonti, ma dovrete farlo con elasticità, con la consapevolezza che le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Chi di recente ha chiuso qualche rapporto sbagliatio, in amore o nel lavoro, avrà buone possibilità di ritrovare la serenità. C’è chi scoprirà nuove passioni, che traslocherà in una nuova casa. Di certo, non sarete più in grado di tollerare alcune situazioni, ma Giove, Saturno e Urano vi sproneranno a liberarvi di molti pesi inutili. Andrete incontri a momenti di nervosismo, di battaglie e perfino di maggiore austerità. Sappiate, però, che ogni rottura, ogni chiusura porterà a nuovi inizi, a rapporti più felici. In poche parole, il 2021 sarà un anno di passaggio, necessario a vivere un futuro più felice. La parola d’ordine sarà: transizione.

Amore – Oroscopo Scorpione 2021

Come vi avverte l’oroscopo 2021 dovrete usare estrema cautela da Gennaio fino al 4 Marzo. Marte in aspetto contrario potrebbe provocare qualche problema di troppo, innescare nuove discussioni nel rapporto di coppia. Nei casi più gravi porterà perfino a una rottura definitiva. Non dovrete guardarla come una brutta cosa, però. Marte, con la complicità di Urano, vi metterà alle strette: se vi troverà infelici accanto a una persona, cercherà di spingervi verso un cambiamento radicale, ma necessario. Trascinare i rapporti in crisi da tempo non avrà più senso. Le relazioni, invece, che resteranno in piedi dopo i primi mesi dell’anno, diventeranno via via più forti e concluderanno l’anno con una bella intesa e un affiatamento da fare invidia a chiunque. I single intenzionati a cominciare una storia, dovranno faticare non poco. Gli scontri, le incomprensioni saranno all’ordine del giorno. Forse per questo 2021 varrebbe la pena restare un po’ da soli e fare chiarezza dentro se stessi. Dovrete tenere duro fino alla fine dell’anno, momento in cui Giove inizierà un nuovo passaggio, più favorevole. Da quel momento in poi le cose per voi cambieranno di gran lunga.

Lavoro – Oroscopo Scorpione 2021

Secondo l’oroscopo il vostro 2021 comincerà con molta tensione. Da mesi vi trascinate stress e agitazione che prima o poi finirà con il riversarsi nel lavoro. Giove e Saturno in opposizione per quasi tutto l’anno vi costringeranno a essere prudente, a non fare scelte rischiose. Non dovrete dimostrarvi faciloni, se si tratterà di investire del denaro, di prendere decisioni di lavoro importanti. Cercate di concedere la vostra fiducia a chi se la merita e rimandate ristrutturazioni di case o trasferimenti a un momento migliore. Chi vorrà tentare un’iniziativa professionale più coraggiosa potrà farlo a Maggio, Giugno e Luglio quando Giove vi concederà una piccola tregua. In linea di massima, dovreste cercare di mantenere le cose come stanno, anche se non vi gratificheranno fino in fondo. Non lasciate un lavoro senza la garanzia di averne già un altro! Il 2021 vi porterà molte spese, alcune questioni burocratiche o legali che risolverete dopo molti mesi e fatica. Attenti a chi si dimostra ostile e farà di tutto per ostacolarvi!

Fortuna – Oroscopo Scorpione 2021

Gennaio e Febbraio saranno due mesi particolarmente faticosi. Marte in opposizione farà sentire la stanchezza in modo particolare: converrà fare ben poco in questo periodo e conservare le proprie energie in vista del futuro. In generale il 2021 sarà un anno che vi metterà a dura prova su tutti i fronti. Soltanto da Maggio a Luglio avrete una piccola pausa, concessa da un Giove retrogrado. Potrete approfittarne per ricaricare le batterie e prendere quelle decisioni importanti che avete rimandato a lungo o per avviare un nuovo progetto. Prima e dopo questo periodo non dovreste affaticarvi troppo e nemmeno minimizzare eventuali cali fisici. Aprile, Maggio e Giugno saranno i mesi più utili per recuperare energia e forza. Mettetevi il cuore in pace: nel 2021 i problemi saranno molti e dovrete pazientare fino a Luglio per intravedere le prime soluzioni. Soluzioni che arriveranno, più concrete ed efficaci, a fine anno.