Amadeus: chi è la moglie Giovanna Civitillo – Tutto su di lei

Amadeus è uno dei personaggi del momento. Stasera, giovedì 31 dicembre, sarà protagonista del Capodanno di Rai Uno con tantissimi ospiti.

Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata. Amadeus è sposato con Giovanna Civitillo, vediamo qualche notizia in più sulla donna.

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli il 9 settembre 1977, sotto il segno della Vergine. La donna è diventata molto famosa per essere stata la ballerina de La scossa nel programma di rai Uno L’ Eredità. Ed è proprio qui che cambia la sua vita. Amadeus, che all’ epoca conduceva il programma si innamora di lei. Inizia così una frequentazione tra il conduttore e la bella ballerina. I due hanno iniziato a frequentarsi.

In molti non avrebbero mai scommesso nulla sulla loro storia, ma alla fine Giovanna ha trovato l’ amore della sua vita. La coppia si è sposata e nel 2009 è nato il loro figlio Josè Alberto, e nello stesso anno la coppia è convolata a nozze.

Ad oggi sono bellissima famiglia, con il loro bambino e la figlia del primo matrimonio di Amadeus.