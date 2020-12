Assunzioni Regione Puglia: più di 700 nuovi posti di lavoro

Assunzioni Regione Puglia – La Regione Puglia ha varato nelle scorse ore il piano triennale di rinnovo del personale. E ci sono buone notizie: arriveranno più di 700 nuovi posti di lavoro, oltre ad una serie di altri provvedimenti tra passaggi di livello ed assunzioni temporanee. Un provvedimento reso possibile, come ha dichiarato l’assessore al Personale Gianni Stea, dall’assenza di criticità nel bilancio dell’istituzione. Alle porte quindi una nuova stagione di concorsi, dopo quella del precedente quinquennio, le cui modalità però sono ancora tutte da verificare e decidere, anche in base all’andamento della pandemia da Sars-CoV-2. La pubblicazione dei primi bandi, secondo quanto annunciato, dovrebbe arrivare entro la fine del mese di Febbraio. Di seguito la sintesi delle dichiarazioni dell’assessore Stea.

Assunzioni Regione Puglia: le parole dell’Assessore Stea

“Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita. I nuovi posti, con riferimento ai primi 661 del 2020 saranno assegnati entro la prossima estate con un criterio ad hoc da inserire nei bandi per assumere neolaureati – dove sarà necessario tale titolo di studio – fino a 32 anni con l’obiettivo anche di favorire il rientro dei giovani dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia. La Giunta regionale ha esaurito tutte le graduatorie, fornendo così a tanti giovani assunti una certezza lavorativa definitiva. Il nuovo piano assunzionale riguarda unità suddivise nelle varie categorie. Nel piano non mancano le progressioni verticali per il personale interno”.