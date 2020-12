Maurizio svela i suoi sentimenti al magazine ufficiale di Uomini e Donne, e quanto ha dichiarato non ce l’aspettavamo per niente. Sono ottime notizie per Gemma e tutti i fan che dall’inizio li hanno supportati e creduti in merito alla veridicità dei loro sentimenti. Come tutti noi sappiamo la dama del parterre femminile da tempo aveva espresso di provare qualcosa di fronte nei confronti del cavaliere, lasciandosi andare anche in ambito intimo.

A questo punto non è mai stato chiaro se lui provasse lo stesso, bensì si è sempre dimostrato molto riservato proprio di carattere. Ma ad oggi, ha svelato cosa prova e di certo non è da sottovalutare, anzi. Ciò che ha, apertamente e senza problemi, dichiarato è di essere innamorato di Gemma per il suo modo di fare e la sua intelligenza, grazie anche ad una attrazione mentale che sembra essere scattata subito. Insomma, questo è un risvolto molto positivo alla faccia di tutti quelli che non credevano nella loro relazione, non ci resta che aspettare e capire come procederanno.

Maurizio svela i suoi sentimenti

Questa volta il magazine di Uomini e Donne ha punzecchiato Maurizio in camerino ed ha chiesto se potesse fargli qualche domanda. Lui ha accettato di buon grado e ha dichiarato delle bellissime notizie, soprattutto alla richiesta se lui fosse innamorato di Gemma:” Certo. Quando ho visto Gemma la conoscevo soltanto dalla televisione, ma appena ho avuto modo di confrontarmi con lei, ho capito che è una donna molto intelligente. C’è stata un’attrazione mentale. Per questo ho accettato che mi lasciasse il suo numero di telefono”. Insomma, non sono parole di poco conto, sono molto forti e ci fanno capire che tra di loro un futuro possa esserci.

Ciò che più li accomuna è un pregio molto importante:” Il rispetto che abbiamo tra di noi e per le altre persone. Poi, me lo lasci dire, ci piacciamo. Adesso Gemma è raggiante perché è serena”. In conclusione, sembra che lui abbia trovato finalmente l’amore:” Assolutamente sì. Questo mi rende felice. Dalla prima puntata in cui sono arrivato in studio è bastato uno sguardo con Gemma per rimanerne colpito. Queste sono cose che non si programmano, arrivano per caso e, credetemi, sono momenti meravigliosi”. Proprio delle belle parole, che sia arrivato un vero amore per Gemma dopo tutti questi anni di delusioni.