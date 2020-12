Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 31 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 31 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Quali importanti suggerimenti riserverà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana darà il via al 2021. Il prossimo anno sarà particolarmente significativo e tu potrai sperimentare una scoperta cruciale. Una scoperta che avrà un impatto incredibile nella tua vita.

Toro

Il prossimo anno avrai incredibilità opportunità di comprendere come funziona il mondo e come muoverti per trarne dei benefici. Il 2021 potrebbe essere un anno che ti permetterà di diventare più saggio e intelligente.

Gemelli

Durante il 2021 dovresti dedicarti in maniera particolare a coltivare la tua parte più selvaggia, più autentica e genuina. Quella parte a contatto con le leggi della natura e meno condizionata dal mondo occidentale.

Cancro

Il prossimo anno tu acquisterai il potere di evolverti e trasformarti a un ritmo più accelerato rispetto a quello avuto finora. Riuscirai a progredire velocemente in risposta sia agli eventi positivi che a sfide e prove.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana dovrai cominciare a esaminare tutti i tuoi desideri e scegliere, alla fine, solo quelli che sono in sintonia con i tuoi obiettivi di vita. Dovrai conservare i desideri più nobili, corroboranti e liberatori.

Vergine

Nelle prossime settimane dovrai diventare talmente tanto forte, robusta e vigorosa che riuscirai non solo a spostare una montagna, ma addirittura a sbriciolarla. Se servirà, dovrai diventare perfino più rumorosa del tuo solito.

Bilancia

Dovrai approcciarti ai tuoi progetti più ambiziosi con la stessa pazienza e concentrazione che ha avuto Leonardo da Vinci per creare la Gioconda. Se saprai farlo, potrai cominciare una relazione sentimentale profonda e piena di passione.

Scorpione

Durante il 2021 dovrai trovare un piano ambizioso per realizzare un progetto idealistico, ma concreto e pratico nello stesso tempo. Le stelle ti forniranno le energie sufficienti a procedere!

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana vedrà il 2020 passare il testimone all 2021. Tu dovrai cominciare una nuova, importante abitudine. Con regolarità dovrai recitare la seguente preghiera: “Non chiedo a Dio di cambiare qualcosa negli eventi, ma di cambiare me rispetto alle cose, in modo che io possa creare il mio universo, governare i miei sogni, invece di sopportarli”.

Capricorno

Preparati a vivere un anno molto proficuo. Durante il 2021, infatti, le stelle ti regaleranno molte più possibilità del solito di generare fortuna economica attraverso impegno, duro lavoro e lungimiranza.

Acquario

Durante le prossime settimane dovrai fare tua la citazione dell’autrice Anaïs Nin: “Se limiti le tue scelte solo a ciò che sembra possibile o ragionevole, ti allontani da ciò che vuoi veramente e ti resta solo il compromesso”. Ascolta alla lettera questo consiglio!

Pesci

Nel 2021 dovrai impegnarti di esorcizzare tutti quei fantasmi che non ti hanno permesso di accogliere e di abbracciare il futuro. Si sta parlando per lo più di fantasmi puramente simbolici, ma dovrai essere determinato a liberartene.