A Million Little Things: quando su Rai 1?

A Million Little Things andrà presto in onda su Rai 1: gli appassionati della serie tv firmata da DJ Nash per la ABC è stata annunciata più volte per il piccolo schermo italiano. A causa degli imprevisti e dei continui cambiamenti nel palinsesto tuttavia è sempre stata rimandata.

Adesso potremmo avere una data certa per A Million Little Things, in particolare per la prima stagione. In America intanto si prepara il terreno per il terzo capitolo, che vedrà il ritorno di un gruppo di amici sconvolto dalla perdita di Jon e deciso a rivedere le proprie priorità.

A Million Little Things, quando ci sarà in Italia?

La narrazione di A Million Little Things ricorda in qualche in modo la rivale This Is Us, che presto prenderà vita in Italia con il nome di Noi e con protagonista Lino Guanciale. Mentre di quest’ultimo progetto sappiamo ancora poco e nulla, l’emittente italiana ha già stabilito che la prima serie tv prenderà il volo nel corso dei mesi estivi. Per quanto riguarda il cast, sono già state annunciate le conferme: David Giuntoli interpreterà l’ex cantante e insegnante di musica Eddie Saville.

Romany Malco presterà invece il volto a Rome Howard, regista di spot. Al loro fianco troveremo Christina Ochoa nei panni di Ashley Morales, l’assistente di Jon, e Grace Park in quelli di Katherine Kim, una mamma in carriera. Gli attori appena elencati non saranno gli unici che troveremo nella serie tv: Stephanie Szostak; Lizzy Greene; Tristan Byon; Christina Moses e James Roday.

A Million Little Things, anticipazioni prima stagione

Jon decide di togliersi la vita dopo aver messo appunto una trattativa telefonica e aver lasciato una busta sul tavolo del suo ufficio. Intanto, Gary cerca di scoprire se il cancro è ancora in remissione, mentre Eddie sta per lasciare la moglie Katherine. Quando riceve la notizia della morte di Jon, Rome sta invece per suicidarsi con delle pillole. Il gruppo si incontrerà presto il giorno del funerale e cercherà di comprendere le motivazioni di Jon.

Delilah teme che quest’ultimo si sia ucciso a causa della sua relazione con Eddie e decide di troncare il loro rapporto. La trama di A Million Litthe Things ci svela che Gary scoprirà presto che il tumore è tornato, ma questa volta è deciso a non sottoporsi alla chemioterapia.