Classifica e oroscopo sabato 2 gennaio 2021: Weekend di recupero per il Cancro e la Vergine

Ecco l’oroscopo di sabato 2 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. Sta per partire il primo weekend del 2021: quali segni saranno favoriti dalle stelle? I Gemelli e i Pesci dovrebbero sfruttare la giornata per eventuali chiarimenti o per gli impegni più gravosi. Il Leone avrà a che fare con molta insofferenza, mentre il Capricorno si sentirà forte come non mai. Se sei curioso e vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di sabato e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di sabato potrai contare su una Luna in aspetto favorevole e su Marte, sempre nel tuo segno. Avrai in regalo dai pianeti tanta energia e vitalità: fanne il pieno, perché stai per affrontare un anno molto stimolante. Un anno che ti permetterà di superare ogni ostacolo della tua vita! 4 stelle.

Toro

Si preannuncia un inizio weekend decisamente complicato. La Luna in aspetto dissonante ti renderà particolarmente nervoso, teso e forse perfino un po’ Affaticato. Dovrai avere molta prudenza, per evitare diverbi in famiglia. Rimanda impegni e chiarimenti a domenica, perché l’umore sarà migliore! 2 stelle.

Gemelli

Dovresti sfruttare questa giornata per affrontare le questioni importanti, per discutere o chiarire con il partner. Domenica, con la Luna in Vergine, sarà una giornata più sottotono. Oltretutto, Venere sarà ancora contraria e potrebbe mettere un carico da novanta! A meno che non sia proprio tu a voler mettere in discussione il rapporto? 3 stelle.

Cancro

Sarà un weekend molto importante. Potrai goderti 48 ore di grande recupero affettivo, emotivo. Piano piano stai ritrovando la fiducia nell’amore e nel tuo futuro. Stai vivendo un periodo molto significativo per quel che riguarda il rapporto con te stesso. L’unici neo potrebbe essere quel Marte dissonante che continua a provocare piccoli fastidi fisici. 4 stelle.

Leone

Come preannuncia l’oroscopo di sabato la Luna domicilierà ancora nel tuo cielo. Servirà particolare prudenza, perché il pianeta esalterà le tue emozioni. E non saranno pochi i Leone che, stanchi delle continue ostilità, rischieranno di voler mandare all’aria ogni cosa, lavoro in primis. Nei prossimi giorni la tua parola d’ordine dovrà essere: pazienza! 2 stelle.

Vergine

Ti aspetta un weekend molto interessante, soprattutto domenica, quando la Luna raggiungerà il tuo segno. Avrai la possibilità di recuperare in ogni ambito, da quello fisico a quello affettivo. Saranno stelle molto generose anche per i nati in Vergine che vorrà mettersi in gioco sul fronte lavorativo. 5 stelle.

Bilancia

Si prospetta un fine settimana molto piacevole. Avrai una bella energia, vitalità e voglia di rimetterti in gioco. E d’ora in avanti il periodo lo permetterà! Ti aspettano settimane di recupero importante, di scelte coraggiose e cambiamenti, sia in amore che nel lavoro. Hai un oroscopo molto promettente, ma starà a te trovare il coraggio di sfruttarlo al meglio! 4 stelle.

Scorpione

Per le prossime 48 ore servirà la massima cautela, perché la Luna in aspetto dissonante potrebbe procurarti dei guai. Sforzati di tenere le tue emozioni sotto controllo, altrimenti finirai con il discutere in maniera accesa! Concediti due giorni di relax e rimanda gli impegni più gravosi alla prossima settimana! 2 stelle.

Sagittario

Come indica l’oroscopo di sabato sarà una bellissima giornata, perché avrai il supporto di Venere, nel tuo segno, Marte e Luna in aspetto armonico. Sfruttala al meglio per le questioni importanti e non aspettare domenica! La settimana, infatti, potrebbe concludersi in maniera piuttosto sottotono. 5 stelle.

Capricorno

Ti sveglierai pieno di forza e di energia. Stai per entrare in un periodo molto promettente, soprattutto in amore che comincerà l’8 gennaio, con l’ingresso di Venere nel tuo segno. Il Sole e Mercurio continueranno a favorire gli affari, le idee e i rapporti interpersonali. Solo Marte potrebbe crearti ancora qualche problema, ma sarà questione ancora di poco! 4 stelle.

Acquario

Sarà un’altra giornata piuttosto nervosa e stancante, colpa della Luna in opposizione. Qualcuno potrebbe sentirsi preoccupato per un famigliare o un parente. Sarebbe meglio fare lo stretto necessario e nulla di più ed evitare ogni forma di discussione per le prossime 24 ore! 2 stelle.

Pesci

Se ci saranno chiarimenti da affrontare, questioni aperte da risolvere occorrerebbe farlo in questa giornata, perché da domenica dovrai fare i conti con una Luna in opposizione. Venere ancora in aspetto contrario potrebbe insidiare le relazioni di vecchia data, soprattutto quelle in cui non tutto è stato chiarito. Nei prossimi giorni dovrai avere molta prudenza! 3 stelle.