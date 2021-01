Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 2 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 2 gennaio 2021. Un nuovo weekend sta per partire, il primo di questo 2021. Quali sorprese riserveranno le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bellissima giornata per il Sagittario, mentre il Capricorno avrà bisogno di fermarsi a riflettere. Agitazione alle stelle per l’Acquario, i Pesci dovranno rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 2 gennaio 2021: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una bellissima giornata. Avrai Venere ancora nel tuo segno, Giove e Saturno in un segno amico: non dovrai andare troppo lontano per ottenere quello che desideri. L’importante sarà sfruttare questo momento per mettersi in gioco e non rimanere fermo.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 2 gennaio 2021: Capricorno

Da domani dovrai fermarti e provare a capire su cosa dovrai puntare durante questo 2021 e soprattutto come potrai agire al meglio. Chi di recente ha dovuto sacrificare qualcosa non dovrà scoraggiarsi, perché si sarà liberato di un peso. Dovresti piuttosto cercare di sfruttare una buona intuizione, provare a fare qualcosa di nuovo, di diverso dal solito.

Oroscopo domani sabato 2 gennaio 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora piuttosto agitato, nervoso o insofferente, per via di questa Luna in opposizione. Qualcuno potrebbe sentirsi anche un po’ affaticato. Servirà estrema cautela per non discutere! Ricordati, però che il 2021 sarà un anno significativo, sotto ogni punto di vista!

Oroscopo domani sabato 2 gennaio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarà l’ora di rimboccarsi le maniche e cominciare a recuperare. Oltretutto fra pochi giorni avrai Marte in aspetto favorevole: approfittane, per muoverti, per portare avanti i progetti importanti. In amore sarà importante fare chiarezza dentro se stessi.