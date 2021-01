Doccia calda prima di andare a letto: i benefici inaspettati

Concedersi una doccia calda prima di coricarsi è meraviglioso. Parliamoci chiaro: nel momento in cui ci si lascia alle spalle gli impegni della giornata, diventa a dir poco speciale vivere questo momento. Forse non tutti sanno che, quando si parla di questa coccola speciale, si inquadra un vero e proprio toccasana per la salute. Quali sono i benefici in questione? Nelle prossime righe di questo articolo, scopriamo assieme la risposta a questa domanda.

Perché fa bene farsi una doccia prima di andare a dormire

Sono diversi i motivi per cui fare una doccia prima di andare a dormire fa bene. Tra questi, rientra l’effetto dell’acqua calda, che provoca un aumento della temperatura corporea e, di riflesso, rilassa i muscoli.

I benefici di una doccia calda prima di andare a dormire si concretizzano soprattutto nei casi in cui si manifestano i sintomi di dolori cervicali e contratture. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui è il caso di concedersi una doccia calda prima di andare a dormire! In questo novero, è possibile includere l’azione vasodilatatrice dell’acqua calda.

Questa peculiarità è molto importante soprattutto nei casi in cui, durante la giornata, è stata effettuata una sessione di allenamento. In questi frangenti, infatti, grazie alla vasodilatazione il sangue arriva direttamente ai muscoli, favorendo l’eliminazione dell’acido lattico e, di riflesso, alleviando il dolore e il senso di affaticamento.

Non c’è che dire: nel momento in cui si decide di dedicarsi a una doccia calda, si apre una parentesi all’insegna del vero benessere. Per massimizzare i vantaggi di questa scelta, è molto importante tenere in considerazione fattori come la durata. La doccia perfetta prima di andare a dormire non dovrebbe superare i 5 minuti.

Tornando un attimo ai benefici concreti, è doveroso soffermarsi sui vantaggi per il benessere mentale. Dedicarsi a una doccia calda prima di coricarsi aiuta infatti ad alleviare lo stress, ma anche a combattere i sintomi di una problematica tanto diffusa quanto fastidiosa: il mal di testa.

Da non dimenticare è il fatto che, dati scientifici alla mano, se ci si dedica a questo momento circa 90 minuti prima di mettersi a letto si ha la possibilità di apprezzare un miglioramento della qualità del sonno.