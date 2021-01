Gf Vip 5, ennesimo cambio di palinsesto?

Gf Vip 5 regala nuova confusione a tutti i telespettatori. Gli ammiratori del reality di Canale 5 dovranno prepararsi a un nuovo cambiamento nel palinsesto, almeno secondo i rumors del momento. Quando andrà in onda?

Una domanda che i fan del Gf Vip 5 si pongono ormai ogni tot settimane, inginocchiandosi di fronte al volere di Mediaset. A quanto pare il direttivo ha deciso di stravolgere ancora una volta le carte, in previsione dei prossimi due mesi di messa in onda.

Gf Vip 5 cambia programmazione: quando andrà in onda?

Gf Vip 5 continua la sua rotta e allunga ancora di nuovo la trasmissione. Poco tempo fa infatti era stata annunciata la notizia che il programma avrebbe chiuso i battenti il 15 febbraio 2021. La finale in realtà andrebbe in onda il 26 febbraio, ovvero una settimana prima che Sanremo 2021 prenda il volo su Rai 1. Le novità però sarebbero ancora altre, come rivela Gabriele Parpiglia su Giornalettismo: “Pare. Intanto il programma, che si allungherà fino a fine febbraio, dalla prossima settimana tornerà in onda per una volta la settimana con l’appuntamento del lunedì sera per tutto il mese di gennaio”. La doppia puntata è prevista invece per febbraio, ma su questo dettaglio ci sono ancora molte incertezze.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio ancora tutte da confermare, ma la Rete del Biscione potrebbe rivelare i propri piani entro breve. Parpiglia dopo tutto è sempre ben informato e le sue rivelazioni non si sono mai allontanate molto dalla verità. Se venisse tutto confermato, possiamo dare per scontato che Alfonso Signorini potrà finalmente prendere respiro e mettere in gioco dinamiche più interessanti per l’unico appuntamento settimanale del Gf Vip 5. Non deve essere semplice in effetti riuscire a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Il tentativo di trascorrere il conto alla rovescia di fine anno con i protagonisti della Casa del resto, sembra non aver giocato a favore della Mediaset: Amadeus è riuscito a fare il pieno di record con L’anno che verrà.