Milly Carlucci confessa: “Sembrava di vivere in una favola”

Milly Carlucci ha deciso di aprire le porte della sua vita privata, subito dopo il Natale. La nota conduttrice de Il Cantante Mascherato 2021 ha rilasciato un’intervista e ripescato i ricordi della sua infanzia.

“Prima del Natale si festeggiava Santa Lucia”, ha detto Milly Carlucci a NuovoTV, “sembrava di vivere in una favola, nonostante non succedesse niente di particolare”. Un periodo felice quindi, quando la presentatrice viveva con la famiglia a Udine.

Milly Carlucci fra infanzia a Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci non può fare a meno di ricordare la propria infanzia, specie quando si parla del Natale. In quegli anni, la futura conduttrice viveva con i genitori e le sorelle e non aveva molto a disposizione. Nonostante questo, la nostalgia si fa sentire ad ogni occasione. “Un regalo per ogni figlio era sufficiente insieme all’amore che scalda il cuore”, ha sottolienato nel corso dell’intervista. A Il Messaggero ha parlato invece di questo nuovo anno e di ciò che ha raccolto da quello appena terminato. “Un periodo confuso, anche se non lo considero un anno perso”, ha dichiarato, “io dal 2020 ho imparato tanto”. La conduttrice infatti ha capito quanto sia importante programmare e soprattutto prevenire. Anche se gli intoppi e gli ostacoli sono stati molti, la scorsa edizione di Ballando con le Stelle le ha permesso di fare un po’ di palestra per comprendere al meglio come gestire l’emergenza.

Il momento peggiore è stato di sicuro quando ha scoperto che Samuel Peron e Daniele Scardina erano positivi. “In certi periodi ho fatto il tampone tutti i giorni”, ha confessato, “adesso uno a settimana”. A distanza di tanto tempo dalla fine del format, Milly Carlucci si dedica un bilancio di ciò che è andato bene e ciò che invece non ha funzionato. Per esempio non è riuscita a battere la sua storica rivale Maria De Filippi, che in fatto di ascolti è riuscita a superarla con Tu sì que vales. “Già tanto che siamo riusciti ad andare in onda”, ha detto la Carlucci, “programmi come Tu sì que vales portano sul palco professionisti e possono farlo registrando le puntate. Noi no. Noi i talenti dobbiamo allenarli. E se qualcuno si ammala, sono guai”.