Verissimo, le Storie: anticipazioni 2 gennaio

Verissimo, le Storie prende il posto del format originale nel pomeriggio di oggi, sabato 2 gennaio 2021. Il programma di Silvia Toffanin sarà infatti in tv al solito orario, ma con una carrellata di interviste già trasmesse in questa edizione.

Verissimo, le Storie riproporrà infatti i tu per tu fra la padrona di casa e diversi volti noti dello spettacolo, le più belle ed emozionanti interviste trasmesse negli ultimi mesi. Chi rivedremo nel salotto di Canale 5?

Verissimo, le Storie: gli ospiti del 2 gennaio

Verissimo, le Storie si prepara a raccogliere tante lacrime e consensi. I telespettatori hanno dimostrato nel corso della nuova edizione di apprezzare sempre di più la formula del salotto della Toffanin. Merito anche delle rivelazioni emozionanti fatte da numerosi volti noti del piccolo schermo italiano, come Renato Zero. Tra i momenti più indimenticabili dello show troviamo anche la confessione di Gabriel Garko, approdato dall’amica Silvia per parlare del suo coming out ufficiale. In quell’occasione, l’attore aveva persino rivelato di avere una relazione in corso. Anche se non ha mai fatto il nome del neo compagno. L’artista è ritornato poi diverso tempo dopo al centro della scena grazie all’intervista di Manuela Arcuri, che tuttavia non verrà riproposta nella puntata di oggi.

Le anticipazioni di Verissimo, le Storie ci parlano anche di Piero Chiambretti e del suo lutto. A causa del Covid-19, il conduttore è finito in ospedale e ha perso l’amata madre. Nello studio della Toffanin rivedremo anche Can Yaman, protagonista indiscusso della soap turca Daydreamer ed Elettra Lamborghini. Ci saranno inoltre degli spazi inediti, grazie agli interventi di Andrea Paris, il noto illusionista che ha vinto la scorsa edizione di Tu sì que vales. Ci saranno anche Francesca Rocco e Giovanni Masiero, ex gieffini dell’edizione 2015 e ora in attesa del secondo figlio. L’amore fra i due è nato proprio grazie alla Casa e sembra proprio che proceda a gonfie vele.