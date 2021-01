Che Dio Ci Aiuti 6: anticipazioni e trama episodi

Che Dio Ci Aiuti 6 è pronto a sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1 a partire dal 7 gennaio 2021. La nota fiction con protagonista Elena Sofia Ricci riporterà in vita tutti i personaggi del famoso Convento. Saranno 20 gli episodi che comporranno la sesta stagione, divisi in dieci serate.

Ritroveremo i volti noti e anche qualche new entry. Quali sono invece le trame delle nuove puntate? Le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 6 ci aiutano a scoprire che cosa succederà in questo nuovo arco narrativo.

Che Dio Ci Aiuti 6, anticipazioni e trame nuove puntate

Episodio 1 – Le nostre care suore hanno dovuto affrontare cambiamenti importanti nell’ultimo periodo. Le troveremo infatti ad Assisi, mentre rimettono in sesto il Convento delle Grazie. Azzurra (Francesca Chillemi) ha seguito le orme di suor Angela e ha scelto la strada del noviziato. Anche se dovrà fare i conti con le difficoltà di abbandonare la sua vecchia vita. Ci sono anche Nico (Gianmarco Saurino) e Ginevra (Simonetta Columbu), ormai prossimi alle nozze. Peccato che il ritorno di Monica (Diana Del Bufalo) metterà in crisi l’ex novizia. Intanto, suor Angela soffre di una parziale perdita di memoria che la porta a rispolverare il proprio passato.

Episodio 2 – Ginevra ne ha combinata un’altra delle sue e dovrà fare di tutto per ottenere il perdono di Nico, furioso come non mai. Intanto, Suor Costanza (Valeria Fabrizi) cerca di aiutare Monica affinchè reagisca alla sua apatia. Anche Azzurra ha il suo da fare con Penny, mentre Suor Angela decide di andare a parlare con il padre e scopre che l’uomo sta nascondendo un segreto.

Episodio 3 – Suor Angela aiuta un uomo che ha perso la memoria, mentre Nico cerca di riconquistare Ginevra in seguito alla recente rottura. La ragazza però vuole prima dimostrargli di essere indipendente e cresciuta rispetta al passato. Nel frattempo, Monica cerca di riprendersi dal crollo psicologico con grandi difficoltà.

Episiodio 4 – Ginevra vuole trovare un lavoro ed entra in competizione con Erasmo. Anche Monica ritorna al lavoro e scopre un lato inedito di se stessa, mentre Nico rispolvera il suo essere single e inizia ad uscire con altre ragazze. Intanto, Suor Angela riceve alcune informazioni sul proprio passato.

Episodio 5 – Suor Angela è indecisa: dire o no la verità ad Erasmo, con cui ha scoperto di essere legata? Azzurra invece deve fare chiarezza sul proprio futuro: per fortuna potrà contare sulle ragazze del convento. Anche se Monica è convinta di essere malata, Nico non le crede: un evento inaspettato minerà le certezze dell’avvocato.

Episodio 6 – Erasmo si unisce a Suor Angela per cercare la madre di un bambino abbandonato. Intanto, Monica minimizza la diagnosi appena ricevuta anche se potrà contare sull’aiuto di Nico. Azzurra invece cerca di non pensare a una ricorrenza dolorosa, usando diverse distrazioni per annientare i brutti pensieri.

Episodio 7 – Monica viene sospesa dall’ospedale in seguito all’accusa di omicidio. Le autorità sospettano infatti che abbia causato la morte di un suo paziente. Suor Angela e Nico si adoperano per scoprire la verità, mentre Penny coinvolge Ginevra per organizzare una messa e non deludere le aspettative di Azzurra.

Episodio 8 – Grazie agli ultimi eventi, Ginevra ed Erasmo scoprono una sintonia reciproca. Grazie a una gita, i due potrebbero persino dare una svolta al loro rapporto. Non ne è contento Nico, che per ora si limita ad osservare tutto da lontano. Nel frattempo, Monica continua a coltivare il forte desiderio di diventare madre, mentre Penny entra in crisi a causa di un compito scolastico.

Episodio 9 – Azzurra ritorna a rivestire i panni di investigatrice quando lo zio di Penny fa la sua comparsa al convento con il proposito di adottare la bambina. Suor Angela crede che in fondo l’uomo possa avere buone intenzioni, ma la novizia è del parare opposto. Intanto, Monica prenota una seduta con il dottor Emiliano, anche se quest’ultimo crede che si tratti di un appuntamento romantico. Dopo essere stato ferito da Ginevra, Erasmo ritorna nel tunnel della criminalità.

Episodio 10 – Suor Angela e Azzurra indagano sul passato di Fabio, lo zio di Penny. La suora rivive alcuni ricordi grazie alla vicinanza di Erasmo, costretto a letto. Intanto, Nico e Ginevra sembrano ormai ai ferri corti, mentre Monica vede in Emiliano un possibile fidanzato.

Episodio 11 – Azzurra si trova di fronte a un bivio: deve scegliere quale sia la famiglia più adatta per accogliere Penny. Intanto, Suor Angela inizia a pensare che Erasmo possa essere suo figlio, mentre Suor Costanza decide di iscrivere le coppie del convento a una gara di ballo guidata da Stefano De Martino. Emiliano scopre così che in passato Monica ha avuto una relazione con Nico.

Episodio 12 – I segreti di famiglia di Suor Angela ritornano a galla grazie all’arrivo di Elisa, sua sorella. Intanto, Erasmo fa di tutto per scoprire chi sia sua madre, mentre Monica riceve la visita improvvisa della zia Franca. La ragazza ha intenzione di chiederle un prestito e chiede l’aiuto di Nico e Penny. Azzurra invece cerca di capire se la sua strada sia la fede oppure no.

Episodio 13 – Suor Angela ha scoperto che la madre di Erasmo potrebbe essere Vanessa, ma ha bisogno di rintracciarla prima di raccontare tutto al ragazzo. Quest’ultimo intanto fa passi da gigante nella scoperta delle sue origini. Azzurra invece cerca di fare da collante tra Monica e Penny, anche se la prima è distratta dal suo rapporto con Emiliano. I due ricevono inoltre l’invito da Nico per un’uscita a quattro in cui ci sarà anche Ginevra.

Episodio 14 – Erasmo è deciso a non perdonare Suor Angela, anche se la protagonista fa di tutto per avvicinarsi a lui. In crisi anche Ginevra, costretta ad allontanarsi per comprendere meglio i suoi sentimenti. Nel frattempo, Nico ed Erasmo sono costretti a convivere, mentre Monica mette in dubbio la sua relazione con Emiliano.

Episodio 15 – Ginevra ha deciso: non vuole stare con Nico. L’avvocato però è disposto a lottare pur di farle cambiare idea e soprattutto per conoscere le sue motivazioni. Azzurra e Penny invece aiutano Monica a fare chiarezza sul rapporto con Nico.

Episodio 16 – Suor Angela si ritrova gelosa quando osserva il padre Primo avvicinarsi molto ad Erasmo. Nel frattempo, Monica aiuta Nico, distrutto per ciò che è successo a Ginevra. La ragazza decide di fargli capire le sue intenzioni, mentre Carolina si sente in colpa per Ginevra.

Episodio 17 – Erasmo ha la possibilità di salvare la vita a Primo, bisognoso di un urgente trapianto di reni. Il ragazzo però mostra dei dubbi che fanno insospettire Suor Angela riguardo alla sua onestà. Mentre Nico e Monica si concedono la rievocazione di alcuni ricordi, la ragazza è anche distratta dall’arrivo inaspettato del figlio di Luca, Edo.

Episodio 18 – Le sorprese non sono finite per Suor Angela: mentre il padre si trova sotto ai ferri, scoprirà una verità sorprendente. Azzurra invece fa di tutto perchè Suor Costanza non scopra una sua colpa, mentre Nico è costretto a seguire un caso legale che riguarda anche la sorella Miriam.

Episodio 19 – Suor Angela ha ancora dei dubbi riguardo a suo padre e non sa se informare Erasmo della sua scoperta. Intanto, Nico si dedica ai preparativi per il matrimonio anche se dovrà fare i conti con alcuni scherzi del suo inconscio. Carolina invece inizia ad avere uno strano comportamento, forse per via del suo passato.

Episodio 20 – Nell’ultimo episodio di Che Dio Ci Aiuti 6, Suor Angela continua ad avere dei dubbi su Erasmo. Il ragazzo infatti ha mostrato una forte indifferenza riguardo alle ultime novità su Primo e la suora crede che stia nascondendo qualcosa. Dubbi anche sulle nozze di Nico e Ginevra. Il grande giorno è arrivato, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo.