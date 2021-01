Domenica Live, quando ritorna in tv?

Domenica Live ha già attivato il suo countdown. Il programma pomeridiano del fine settimana vedrà presto Barbara d’Urso di nuovo alla guida, pronta ad accogliere numerosi ospiti e a parlare di gossip.

Le anticipazioni di Domenica Live parlano chiaro: l’eroina di Canale 5 ritornerà sul piccolo schermo il prossimo 10 gennaio 2021. Nelle ore serali ritornerà anche Live – Non è la d’Urso, nel prime-time dell’emittente nazionale.

Domenica Live ritornerà presto in tv

I fan di Domenica Live non vedono l’ora di rivedere Carmelita e scopre tutte le novità sui volti noti del piccolo schermo. Barbarella è stata assente per diverse settimane ma ora è arrivato il momento di riprendere in mano il timone del suo show. Per quanto riguarda l’edizione 2021, non ci saranno grossi cambiamenti. Ci sarà il talk show, si parlerà del Gf Vip e ritonerà forse persino Domenica Like. Ovvero lo spazio dedicato alle trasformazioni di alcuni opinionisti nei panni di cantanti e star di grande fama. Ci saranno anche le interviste, che aiuteranno al pubblico da casa di conoscere più da vicino i nomi più quotati della televisione italiana.

Intanto la padrona di casa è finita al centro di alcune rivelazioni da parte di Roberto Alessi riguardo a un presunto fidanzato. Sui social invece possiamo vederla nei panni di mamma. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, la conduttrice di Domenica Live ha deciso di condividere uno scatto privato del passato con tutti i suoi follower. “Inizia un nuovo anno”, scrive, “noi tre insieme, sempre”. Nella foto, Carmelita si mostra al fianco dei due figli ancora bambini. Il secondogenito in particolare si trova fra le sue braccia, mentre prende il biberon. “Oh questa finalmente è una foto normale”, commenta qualcuno. Gli haters tuttavia si sono fatti sentire anche in questo caso: “Prima di essere rifatta poteva passare come donna e mamma”.