Gli uomini che si innamorano più facilmente dello zodiaco, ecco quali sono

E’ sempre difficile determinare cosa renda una persona particolarmente interessante al punto da farci innamorare: al netto di uno stereotipo che vedrebbe gli uomini solitamente più “duri” da conquistare, una più che discreta fetta di rappresentanti del genere maschile sembrano particolarmente predisposti all’innamoramento “facile”. Solitamente è difficile da spiegare quali sono i motivi precisi, che possono essere svariati. E’ sicuramente possibile fare una lista dei segni maschili che presentano questa particolare “tendenza”:

Cancro

Un segno sensibile ed insicuro come il Cancro solitamente passa da un colpo di fulmine all’altro: i rappresentanti del Cancro non conoscono mezze misure, o appaiono disillusi dall’amore oppure iniziano a fantasticare da subito. Essendo così sensibili sono anche romantici, anche se questo in genere li porta a farli soffrire.

Leone

Sono uomini sicuri delle proprie capacità e molto carismatici, e quindi non hanno paura di manifestare le proprie emozioni anche perchè sono costantemente alla ricerca di attenzioni. Amano essere adulati ma sono dediti anche nel riservare parecchie attenzioni al/alla partner, o anche solo alla “fiamma” di turno.

Ariete

Estremamente impulsivo ma anche impaziente al massimo, l’Ariete non conosce altra tecnica in amore se non quella più spontanea e istintiva possibile: hanno la mente sempre a mille all’ora e questo si riflette anche sotto questo punto di vista, dato che si innamorano con facilità ma sono anche soliti “stancarsi” subito.

Pesci

Non potevano mancare all’appello anche gli uomini nati sotto il segno dei Pesci, che hanno l’innamoramento facile anche se non sempre questo è “ben visibile”, visto che non riescono a dichiararsi in modo repentino ed evidente, arrivando ad arrovellarsi a lungo, prima di concentrarsi su qualcun altro.