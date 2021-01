Guardiani della Galassia: trama, trailer e cast del film

Guardiani della Galassia è il film che Italia 1 offre nella sua prima serata di oggi, domenica 3 gennaio 2021. La pellicola è diretta da James Gunn e appartiene al genere fantascienza e azione. Il titolo originale è Guardians of the Galaxy, mentre la messa in onda è prevista per le 21:25 circa.

La trama di Guardiani della Galassia ci racconta invece le vicende di Peter Quill, rapito da bambino e cresciuto dai Ravagers, un gruppo di pirati spaziali. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer in italiano e il cast completo.

Guardiani della Galassia, la trama

Peter Quill viene rapito quando è ancora bambino dai Ravagers, un gruppo di pirati spaziali guidati da Yondu Udonta. Diversi anni dopo, Quill ruba l’Orb, una sfera misteriosa che rientra nelle mire del malvagio Korath. Quest’ultimo cerca di sottrargli l’oggetto, ma Peter riesce a sfuggire. Lo stesso Yondu tuttavia metterà una taglia sulla testa di Peter, desideroso di mettere le mani sulla sfera. Dopo essere finito in carcere, Quill scopre che l’assassina inviata da Ronan, Gamora.

I due quindi si alleano, creando un gruppo in cui entrano a far parte anche i due cacciatori di taglie Rocket Racoon, un procione geneticamente modificato, e Groot, un albero umanoide. Al gruppo si unirà in seguito anche Drax, un carcerato che accetta di aiutare i quattro a fermare Ronan prima che distrugga la capitale Xandar. La trama de I Guardiani della Galassia ci rivela che il gruppo cercherà di vendere l’Orb al Collezionista, un misterioso acquirente che proviene da un lontano pianeta. Qualcosa tuttavia andrà storto.

Guardiani della Galassia, il cast completo

Il cast di Guardiani della Galassia accende le luci su Chris Pratt, che troveremo nella doppia veste di Peter Quill e Star-Lord. Al suo fianco troveremo Zoe Saldana nel ruolo di Gamora e Dave Bautista in quello di Drax Il Distruttore. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Lee Pace (Ronan); Michael Rooker (Yondu Udonta); Karen Gillan (Nebula); Djimon Hounsou (Korath); John C Reilly (Rhomann); Glenn Close (Irani) e Benicio del Toro (Taneleer Tivan e Collezionista).