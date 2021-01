LIVE Parma Torino Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

By

Parma Torino rappresenta una sfida molto delicata per entrambe le squadre, visto l’inizio di campionato per ducali e granata: un’eventuale sconfitta oggi comprometterebbe non solo il campionato di una delle due, ma anche il futuro del rispettivo allenatore.

Le scelte degli allenatori

Diversi assenti per Liverani, come Gervinho, Grassi, Scozzarella e Giuseppe Pezzella.

Cornelius sarà supportato da Kucka e Karamoh, Hernani e Kurtic daranno quantità in mezzo al campo, davanti a Sepe la difesa formata da Iacoponi, Osorio, B. Alves e Gagliolo.

Giampaolo riproporrà Verdi-Belotti come tandem offensivo, Singo e Rodriguez gli esterni a tutta fascia con Izzo, Lyanco, Bremer a comporre la linea difensiva. Centrocampo composto da Lukic, Rincon e Linetty.

Formazioni ufficiali

Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brunetta, Kurtic; Kucka, Karamoh; Cornelius. A disposizione: Colombi, Balogh, Brugman, Laurini, Cyprien, Sohm, Mihaila, Valenti, Ricci, Camara, Busi, Inglese. Allenatore: Liverani.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Baselli, Gojak, Zaza, Edera, Meite, Bonazzoli, Vojvoda, Murru, Nkoulou. Allenatore: Giampaolo.

Risultato LIVE

